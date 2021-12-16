Tras tornados, tormentas de polvo azotan Estados Unidos

Tras los tornados, un sistema de tormentas de polvo con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora azotó la tarde del miércoles a Estados Unidos, lo que provocó cortes de energía en cuatro estados, sin que por el momento se reporten víctimas.

El Centro de Predicciones de Tormentas de Estados Unidos, alertaron por las tormentas de polvo al oeste y centro de Iowa, el noroeste de Kansas, el centro sur de Minnesota, el noroeste de Missouri, el este de Nebraska y el extremo suroeste de Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Las tormentas de polvo originaron varias alertas de tornados en Nebraska y desató preocupación por posibles incendios en la zona debido a las altas temperaturas. Además redujeron la visibilidad de los conductores en Kansas, lo que causó la volcadura de cuatro camiones de carga.

Por lo que las autoridades de Kansas cerraron varias carreteras y las autopistas estatales en nueve condados del noroeste del estado. Mientras tanto, autoridades de Nebraska informaron que los mayores daños causados por las tormentas de polvo fueron algunos postes caídos.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alertas de tornados para varios condados del este de Nebraska, el noreste de Kansas y el noroeste de Missouri por las tormentas de polvo.

Tornados en Estados Unidos dejan 88 muertos

Las tormentas de polvo se registraron en Estados Unidos luego de una serie de devastadores tornados el pasado fin de semana en Kentucky, que dejaron un saldo de al menos 88 personas muertas.

#USA 🇺🇸 I Gran tormenta de polvo con visibilidad casi nula en Elkhart, Kansas. pic.twitter.com/3m5XRwMaZ0 — Un Mundo en problemas (@PetroUsuario) December 15, 2021

Joe Biden se reunió con los damnificados y funcionarios locales a quienes les expresó su conmoción por el panorama que vio después de su recorrido aéreo por Mayfield y Dawson Spring en Kentucky, por lo que prometió que el gobierno federal apoyará para la reconstrucción y recuperación del lugar.

Desde que Joe Biden asumió el cargo como presidente de Estados Unidos, hace 11 meses, ha enfrentado cinco fenómenos naturales que dejaron áreas devastadas en el país.