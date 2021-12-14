¿Qué son y cómo se forman los tornados como en EU?

Estados Unidos se vio afectado por los tornados que golpearon al país el fin de semana y dejaron un saldo de 88 muertos, hasta ahora, sin embargo se espera que cifra aumente ya que continúan los trabajos de búsqueda. Pero, ¿qué son y cómo se forman los tornados? Aquí te lo explicamos.

Los tornados son de los fenómenos meteorológicos más violentos que se desarrollan en la atmósfera, y a pesar de que su duración es muy breve, puede causar intensos y destructivos daños.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un tornado es un remolino de aire en forma de embudo que se genera desde una nube llamada mammatus, que se extiende hasta tocar el suelo.

Esta nube, gira violentamente y sus vientos son tan fuertes que pueden arrancar árboles y postes de luz, destruir casas, volcar vehículos pesados y mover objetos de gran tamaño.

Los tornados se caracteriza por tener vientos de entre 65 y 180 kilómetros por hora, en algunos casos, más extremos, pueden alcanzar los 400 kilómetros por hora y recorrer varios kilómetros antes de disiparse.

¿Cómo se forman los tornados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua explicó que los tornados se forman cuando las masas de aire frío de origen polar chocan con las masas de aire caliente y húmedo provenientes del mar.

Al producirse este encuentro, el aire caliente queda atrapado en medio del aire frío, y provoca que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas, de forma paralela y en direcciones opuestas. Posteriormente, la corriente de aire frío desciende, mientras la caliente se eleva produciendo una corriente en forma de cono que gira.

|Conagua

La velocidad de la corriente aumenta conforme avanza el proceso, el aire caliente asciende y el frío desciende, con lo que el vórtice del tornado adopta una posición vertical.

Una vez que se forma el tornado se produce un efecto de aspiración que provoca la absorción de casas y objetos durante su paso.

Los tornados se generan de manera repentina y su duración es de tan solo unos minutos, por lo que se vuelven difíciles de pronosticar.

¿En México se forman tornados?

México ha tenido la presencia de tornados que han provocado daños importantes principalmente en el norte del país.

En México, los tornados se desarrollan entre marzo y junio, principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, también se han registrado en Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Chiapas. Pero no se debe descartar su formación en cualquier otro lugar y época del año.