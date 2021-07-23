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VIDEO: Policías de Toronto destruyen campamento de personas sin hogar

En Toronto, policías dijeron que al llegar al campamento para apoyar a personas sin hogar les lanzaron una “sustancia desconocida”.

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|Crédito: Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

En las redes sociales circula un video que muestra el momento en el que un grupo de policías destruyeron el campamento de personas sin hogar, en un parque de la ciudad de Toronto, en Canadá.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los policías golpearon y empujaron a las personas sin hogar, además los rociaron con gas pimienta y arrestaron a 26 personas tras los hechos en Toronto.

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El incidente ocurrió en el parque del Estadio Lamport en el extremo oeste de la ciudad de Toronto, este miércoles por la mañana, donde los policías destruyeron un campamento de entre 14 y 17 personas sin hogar. Sin embargo, un grupo de activistas llegó al lugar para impedir que retiraran el campamento, por lo que crearon una barrera improvisada de madera, plástico y otros materiales.

Los policías me golpearon la cabeza hacia atrás contra el borde de la acera, lo que me provocó una conmoción cerebral”, dijo una persona fue agredida.

En las imágenes se observa a los policías mientras se acercan a los manifestantes, rompen las barreras y, por momentos, cargan a las personas, las empujan y arrastran por el suelo.

Recuerdan caso de George Floyd por abusos de policías en Toronto

Una foto muestra a uno de los policías de Toronto cuando sostiene a una persona en el suelo y le coloca la rodilla a la altura del cuelo, por lo que usuarios recordaron el caso del asesinato de George Floyd, un afroamericano asfixiado por un policía en Minesota, Estados Unidos.

Sin embargo, la portavoz de la policía de Toronto, Connie Osborne, dijo a un medio local que la foto es de "una respuesta dinámica y captura un momento en el tiempo, pero no en un contexto más amplio". Agregó que la rodilla del oficial no estaba en el cuello de la persona.

Policías de Toronto reclaman agresiones tras llegar al campamento

En un mensaje en las redes sociales, la policía de Toronto reclamó que al menos un oficial resultó herido por una sustancia desconocida que rociaron cuando llegó la policía al campamento.

Explicaron que los manifestantes se niegan a salir del parque a pesar de las advertencias y avisos de intrusión. Además, destacaron que los policías pretenden ayudar a las personas sin hogar, sin embargo, no lo consiguen por los manifestantes que llegaron al sitio.

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