La Torre Eiffel de París “crece” 6 metros de altura

La Torre Eiffel creció seis metros luego de que le colocaran una antena de radio digital en la parte superior del monumento más emblemático París, alcanzando una nueva altura de 330 metros.

Un helicóptero fue el encargado de transportar y colocar la antena de radio digital en la parte superior de la Torre Eiffel que anteriormente medía 324 metros de altura. Algunos turistas pudieron observar desde la explanada Trocadero el momento en que colocaron la antena.

La Torre Eiffel estuvo cerrada por varias horas durante la mañana de este martes mientras los ingenieros colocaban la antena que le dieron un nuevo tamaño al monumentos más conocido en el mundo.

Antes de la pandemia, la Torre Eiffel recibía más de siete millones de visitantes al año, de los cuales, el 75 por ciento eran extranjeros.

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¿Cuándo se construyó la Torre Eiffel en París?

La Torre Eiffel de París, fue construida por Gustave Eiffel a fines del siglo XIX, en 1889. Durante su construcción, la Torre Eiffel superó al Monumento a Washington para convertirse en la estructura artificial más alta del mundo.

El montaje de las patas de la Torre Eiffel comenzó el 1 de julio de 1887 y se terminó dos años, dos meses y cinco días después. El monumento fue diseñado para durar solo 20 años, pero se salvó gracias a “experimentos científicos”, según informa supágina oficial.

La Torre Eiffel mantuvo el título de la torre más alta del mundo durante 40 años, hasta que el edificio Chrysler en la ciudad de Nueva York, le arrebató el lugar en 1929.

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La torre de celosía de hierro forjado se encuentra entre los sitios turísticos más visitados del mundo, según TripAdvisor. La Torre Eiffel se asienta sobre cuatro pilares que forman un cuadrado de 125 metros de lado a lado y pesa 10 mil 100 toneladas.

Sin embargo, también se ha utilizado para transmisiones de radiodifusión durante más de 100 años, y la altura de su pináculo cambió varias veces a medida que se reemplazaban las antenas envejecidas.

Desde su construcción, el monumento ha sido renovado, restaurado y adaptado regularmente para un público cada vez más numeroso.

