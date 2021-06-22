Tortugas aparecen muertas tras incendio de un barco en Sri Lanka

Un centenar de tortugas muertas aparecieron en las costas de Sri Lanka, con daños en la garganta y el caparazón, presuntamente a causa de la liberación de productos químicos peligrosos que dejó el incendio de un barco.

Según medios internacionales, una docena de delfines y una ballena azul también serían víctimas del fuego en el carguero X-Press Pearl y su posterior hundimiento.

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El incendio del barco con bandera de Singapur, comenzó el pasado 20 de mayo, mientras esperaba entrar al puerto de Colombo, Sri Lanka. El fuego duró al menos doce días, hasta que el 17 de junio se fue al fondo del mar, lo que aumentó las preocupaciones por una probable amenaza ambiental debido al contenido que transportaba.

Dolphins found dead in Srilanka due to the burning of X-Press Pearl cargo ship.#A24News #A24 pic.twitter.com/xueeNbQIYK — A24 News Agency (@A24NewsAgency) June 15, 2021

Los animales marinos muertos aparecieron en la orilla del mar unos días después de la emergencia, entre ellos, las tortugas que presentaban lesiones en la garganta y el caparazón.

Nalaka Godahewa, ministro de Conservación de la Costa, dijo que se están realizando autopsias para determinar si los animales murieron debido a la contaminación del barco o fue por causas ajenas al incendio.

Tortugas halladas en Sri Lanka tenían signos de quemaduras en el caparazón

Hasta ahora, la marina de Sri Lanka considera que la emergencia habría sido provocada por el cargamento del barco, que en su mayoría quedó destruido con el fuego; sin embargo, en los restos que se encontraron había fibra de vidrio quemada y bolas de plástico, que pudieron contaminar las aguas cercanas.

La embarcación llevaba alrededor de mil 500 contenedores, de los cuales 81 almacenaban productos descritos como peligrosos, según medios internacionales.

|Crédito: Reuters

Thushan Kapurusingle, del Proyecto de Conservación de Tortugas, explicó que la muerte de los reptiles podría atribuirse al incendio y a los productos químicos que transportaba. Los animales tenían hemorragias en las bocas y partes del caparazón con signos de quemaduras, añadió el especialista.

Por otra parte, Hanaa Singer-Hamdy, coordinadora residente de la ONU en Sri Lanka, aseguró que el incendio en el buque X-Press Pearl causó “daños significativos al planeta por la liberación de sustancias peligrosas al ecosistema”.

“Los esfuerzos de la ONU están destinados a respaldar la evaluación de los daños, a la recuperación y a garantizar la prevención de tales desastres en el futuro”, concluyó Singer-Hamdy.

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