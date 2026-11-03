¡De no creerse! Trabajadores de limpieza encuentran 2 mil euros en la basura; esto hicieron con el dinero

Trabajadores de limpieza encontraron en efectivo 2 mil euros en la basura, mientras clasificaban residuos y, en lugar de quedarse con el dinero, hicieron todo lo posible para localizar a su propietario y devolvérselo.

El caso ocurrió en la ciudad de Celje, en Eslovenia, donde los recolectores realizaban sus labores habituales cuando descubrieron el efectivo oculto entre los desechos. Lo que parecía un hallazgo fortuito terminó convirtiéndose en una historia de honestidad que llamó la atención de la comunidad.

¿A quién pertenecían los dos mil euros encontrados en la basura?

Después de encontrar el efectivo, los dos trabajadores no intentaron apropiarse de él. Por el contrario, buscaron la manera de identificar a su propietario y, con ayuda de otros compañeros, consiguieron dar con la persona que lo había perdido.

Se trataba de un agricultor de edad avanzada que, aparentemente, había olvidado dónde guardó el dinero que obtuvo por la venta de su ganado.

El hombre había colocado los billetes dentro de la caja de medicamentos y posteriormente la desechó sin darse cuenta de que también estaba tirando sus ahorros.

El hallazgo permitió recuperar los dos mil euros, equivalentes a una cantidad importante de dinero que el propietario daba prácticamente por perdido.

Alcalde reconoce a los trabajadores por devolver el dinero

La decisión de los empleados de limpieza no pasó desapercibida. Como reconocimiento a su honestidad, el alcalde de Celje les entregó una mención honorífica por su integridad y comportamiento ante la comunidad.

Y es que, este reconocimiento destacó por la importancia de actuar con responsabilidad incluso cuando se presenta una oportunidad para quedarse con algo que no pertenece a uno.

La historia también puso en el centro la labor de los trabajadores encargados de la recolección y clasificación de residuos, quienes diariamente tocan objetos que otras personas desechan y que, en ocasiones, pueden contener pertenencias de valor.

