Páginas oficiales para encontrar empleo en Estados Unidos

¿Quieres encontrar un trabajo en Estados Unidos? Probablemente, la búsqueda de una empresa que busque personas extranjeras para laborar pueda resultar estresante; sin embargo, hay sitios oficiales, avalados por el propio Gobierno de EU, en donde puedes iniciar tu camino y valorar opciones.

Ten presente que si vives fuera de Estados Unidos y quieres encontrar trabajo, tienes que buscar compañías que estén dispuestas a realizar el trámite para otorgarte una visa de empleo y puedas empezar tus trámites de migración legales; usualmente estos trabajos solicitan mayores requisitos.

¿Cuáles son las páginas oficiales para encontrar trabajo en Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, concretamente en el apartado de Buscar Trabajo, hay al menos cuatro sitios recomendados por las autoridades norteamericanas para encontrar trabajo, así seas residente de su país o extranjero.



Los cuatro sitios enlistados no están orientados para personas extranjeras, pero pueden existir vacantes para residentes sin importar la nacionalidad; de igual forma, siendo residente tienes mayor posibilidad de encontrar un empleo que se adecúe a tus necesidades.

Otros sitios básicos para buscar trabajo pueden ser Indeed y LinkedIn, dos plataformas actualizadas e intuitivas con gran presencia en Estados Unidos; además, si tus objetivos son más como "mochilero", puedes consultar WorldPackers, donde intercambias alojamiento por tu trabajo.

¿Cómo vestir para la entrevista de la visa americana?|Pexels.

¿Qué se necesita para trabajar en Estados Unidos siendo mexicano?

Hay algunos requisitos básicos para trabajar en Estados Unidos siendo mexicano, pero si quieres optar a un empleo que te ofrezca una visa de trabajo, debes tomar en cuenta que será necesario optar bajo las siguientes características:



Ser trabajador prioritario con aptitudes extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios y deportes.

Profesores sobresalientes.

Algunos ejecutivos o gerentes de una empresa multinacional.

Trabajadores especializados en algún área (demostrable).

Recuerda que NO es posible trabajar en Estados Unidos con una Visa de Turista, un aspecto muy estricto para el gobierno norteamericano. En caso de laborar en EU si estás ahí mediante tu visa de turista y eres captado, podría iniciar un proceso de deportación, además de quitarte tu permiso para visitar el país por un tiempo.