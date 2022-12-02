Obtienen visas temporales 678 mexicanos para trabajar en Estados Unidos

Como parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, 678 personas mexicanas obtuvieron visas temporales para trabajar de forma segura, ordenada y regular en los campos agrícolas norteamericanos.

En el municipio de Apodaca, Nuevo León, estuvieron presentes para despedir a las y los connacionales, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta; el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, Francisco Garduño Yáñez; el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero; y el presidente de Big Force Academy, Héctor Cruz.

Durante el evento ‘Buen Viaje, Buena Cosecha y Retorno Seguro’, organizado en la Plaza Huinalá de dicho municipio, donde partieron en autobuses con destino a Florida, en representación del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, la subsecretaria Martha Delgado Peralta agradeció el trabajo de todas y todos quienes colaboraron en este esfuerzo y subrayó la importancia del mismo.

“Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores promovemos que todas las personas migrantes, sin importar su condición de estancia, sean reconocidas como sujetos de derechos. Privilegiamos un enfoque inclusivo de las personas migrantes, a fin de evitar crear o exacerbar las situaciones de vulnerabilidad. Por ello, este programa constituye un ejemplo de cooperación bilateral que ha demostrado la posibilidad de mantener un movimiento migratorio de trabajadores de manera regulada, digna, segura y ordenada”, resaltó.

El titular del INM deseó éxito a las y los connacionales que se beneficiarán con un trabajo digno en el extranjero. “No lo olviden, esta es su casa, es su país y pueden volver en el momento que ustedes lo requieran y ser atendidos como se merecen porque son héroes paisanos; que la nostalgia los acompañe con el recuerdo de los familiares”, expresó.

Antes de subir a los autobuses, el comisionado Francisco Garduño Yáñez exhortó a las y los connacionales a que no se olviden de quienes se quedan en México y tienen la esperanza de recibir un apoyo de ellas y ellos.

De este modo, con el trabajo bilateral e interinstitucional se pondera una migración regular y, sobre todo, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas mexicanas que migran de manera temporal para emplearse en Estados Unidos.