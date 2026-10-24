Tráfico de fauna silvestre: la pareja que ocultó un cuerno de rinoceronte y cayó en trampa federal

Por tráfico de fauna silvestre entre Oregón y Vietnam, los esposos Linh Luu y Kevin Le, residentes de Anaheim, California, terminaron ante una corte federal en Eugene. Entre septiembre de 2019 y mayo de 2021, el matrimonio movió 51 mil 100 dólares para que un contacto desde territorio vietnamita enviara y recibiera partes de animales protegidos de forma ilegal.

Cita en un estacionamiento y el cuerno oculto como adorno

El negocio familiar se derrumbó tras una reunión en un estacionamiento en diciembre de 2020. Luu y Le negociaron ahí con un agente federal encubierto, de quien aceptaron 12 mil dólares en efectivo como adelanto por un pedazo de cuerno de rinoceronte. En esa misma charla plantearon trucos para evadir las regulaciones bancarias de Estados Unidos y esconder sus transacciones ilícitas.

Tiempo después, cada uno cobró casi 5 mil dólares en transferencias electrónicas para liquidar esa pieza, la cual enviaron a Oregón oculta como un artículo de decoración para el hogar. Según los documentos de la corte, la pareja veía esta entrega como una forma de ganar confianza para cerrar tratos mucho más grandes a futuro.

Cuerno de rinoceronte original (izq.) y oculto como artículo doméstico para evadir la aduana (der.). (Foto: Corte Federal de Oregón)|Corte Federal del Distrito de Oregón

Piel de tigre, dientes de león y la sentencia federal

El catálogo ilegal que manejaron abarcó animales que protegen la Ley de Especies en Peligro de Extinción y el tratado internacional del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) por sus siglas en inglés. Desde Oregón exportaron a Vietnam vesículas biliares de oso negro americano y huesos de puma; mientras que al país importaron dientes de león, una piel de tigre y fragmentos de cuerno de rinoceronte blanco y negro.

Tras la investigación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS), ambos admitieron que violaron la Ley Lacey, la norma más antigua de Estados Unidos contra el comercio ilegal de fauna. El juez sentenció este viernes 23 de octubre de 2026 a cada esposo a tres años de libertad condicional y a pagar una multa de 10 mil dólares.