La lucha contra el tráfico ilegal de fentanilo y armas la iniciamos en casa: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar recordó que en la reciente reunión de presidente Joe Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, así como en la Cumbre de Líderes de América del Norte, ambos gobiernos reafirmaron su compromiso para trabajar juntos en la seguridad compartida, particularmente para unir esfuerzos contra el tráfico ilegal de fentanilo y armas por el daño que representan para el bienestar de nuestras naciones.

A través de un comunicado, recordó que el combate contra el fentanilo es una prioridad para el presidente Biden, en la cual México es un socio crucial.

Ken Salazar, advirtió que a sabiendas que estos esfuerzos inician en casa, como parte de las acciones para atender el flagelo del fentanilo en Estados Unidos, se destaca:

• La propuesta presupuestal para el año fiscal 2023 incluye 42 mil millones de dólares para esfuerzos de política de drogas para vencer la epidemia de sobredosis.

• A través del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden invertimos cinco mil millones de dólares en servicios de adicción y salud mental, incluida una inversión histórica de 30 millones de dólares en reducción de daños.

• En el primer año del Marco Bicentenario, el gobierno del presidente Biden invirtió más de 25 mil millones de dólares en tratamientos para adicciones e interdicción de narcóticos ilícitos.

• En 2021, el gobierno del presidente Biden invirtió más de 93 millones de dólares en el programa Comunidades Libres de Drogas de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), la cifra más alta para este programa enfocado a jóvenes y familias. Las coaliciones comunitarias en los 50 estados trabajaron con distintos sectores para atender a cerca de 57 millones de personas.

Asegura embajador que Biden está comprometido a combatir tráfico de armas.

Mencionó que el presidente Biden está comprometido con combatir el tráfico ilegal de armas. Entre otras subrayó:

• La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras refleja este compromiso. Por primera vez, se le tipifica como un delito con sanciones que pueden llegar hasta los 25 años de cárcel.

• Las autoridades estadounidenses han incrementado en 300 por ciento el decomiso de armas de fuego que, sin estos esfuerzos, habrían llegado a México.

• Año con año se decomisan en Estados Unidos más de 600 mil armas.