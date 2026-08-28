La conocían como “La Tía” y traficaba personas por túneles en Ciudad Juárez

Un grupo de presunos delincuentes fueron detenidos en Jalisco al estar presuntamente relacionados con el tráfico de personas en Ciudad Juárez, Chihuahua hacia Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguirad este viernes 28 de agosto de 2026.

Entre los detenidos se encuentra una mujer conocida como Ana Florella "N", alias “La Tía” y/o “Flor”, junto con más presuntos cómplices a quienes se les investiga por otros delitos también.

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¿Quiénes son los detenidos señalado de tráfico de personas?

Las autoridades de México supieron de la presencia de este grupo tras una denuncia presentada por la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, donde se exponía una posible red que traficaba personas a ese país.

Las autoridades identificaron una célula delictiva relacionada con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes. De acuerdo con las investigaciones, operaban hasta Albuquerque y utilizaban un túnel y casas de seguridad en Ciudad Juárez como infraestructura para trasladar a las víctimas.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron tres órdenes de cateo en Zapopan y Tonalá, donde detuvieron a dos hombres y tres mujeres.

Se trata de Ana Florella "N", alias “La Tía” y/o “Flor”; Gilberto "N", alias “El Loco”; Martha Samara "N", alias "La Fresa“; José de Jesús "N"y Mayra Saraí "N". Horas más tarde la FGR informó la detención de tres personas más:

Alejandro "N", Rosa María "N" y Genoveva "N".

Captura revela presencia de grupo delictivo ligado con tráfico de personas

Los detenidos son presuntos integrantes de una célula delictiva afín al grupo delictivo "La Nueva Empresa", dedicados a los delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas en Ciudad Juárez.

Como resultado de los cateos, les aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB, tres terminales de pago y tres tarjetas SIM.

Todos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

La FGR informó que presentó ante un juez de control a los ocho posibles responsables y obtuvo la prisión preventiva oficiosa en su contra.

El Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó la vinculación a proceso por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer el ilícito de tráfico de personas, sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de los imputados.

En el caso de Rosa “N”, por su condición de salud, se le impuso medida cautelar de prisión domiciliaria en Ciudad Juárez.

Los cateos se ejecutaron en varios puntos de los estados de Jalisco y Chihuahua, donde además se aseguraron equipos de cómputo, tabletas, dos camionetas, dos inmuebles, un establecimiento comercial, documentación, dinero en efectivo, entre otros objetos.