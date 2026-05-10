Cae Alma “N”: Operaba una casa de citas en la Roma Norte, CDMX, y explotaba a mujeres

La colonia Roma Norte, en la Ciudad de México (CDMX) fue sede de una investigación criminal sobre una red de trata de personas los últimos años. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que un juez vinculara a proceso a Alma “N”, una mujer señalada como la mente detrás de una red de explotación sexual que operaba en una casa de citas de la zona.

#IMPORTANTE 🚨 Vinculan a proceso a Alma “N” por su probable participación en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con las investigaciones, presuntamente operaba una casa de citas en la Roma Norte, donde habría explotado sexualmente a al… pic.twitter.com/YXTasAXRkV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 10, 2026

Una "casa de citas" en la CDMX con diez víctimas identificadas

Según el expediente, el inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc no era simplemente un lugar de encuentro, sino el centro de operación de Alma “N”.

Las víctimas declararon que la imputada controlaba cada movimiento y se quedaba con un porcentaje de los ingresos generados por los servicios que las mujeres realizaban.

Hasta ahora, la Fiscalía ha documentado que al menos diez mujeres vivían bajo este esquema de abuso.

Los delitos de Alma "N" en la CDMX habían comenzado hace más de una década

Las investigaciones apuntan a que estos hechos no son nuevos, sino que se remontan a junio de 2014. Durante más de diez años, el establecimiento en la Roma Norte funcionó bajo la sombra, hasta que las denuncias y el trabajo de campo de la Policía de Investigación (PDI) permitieron armar una investigación lo suficientemente sólida para detener el lucro con la dignidad de estas mujeres.

Así arrestaron a Alma "N", acusada de una red de trata

Tras reunir los datos de prueba, la orden de aprehensión se ejecutó el pasado 28 de abril. No fue en la Roma donde la encontraron, sino en la alcaldía Venustiano Carranza, donde agentes de la PDI le cerraron el paso.

📝 Obtuvimos la vinculación a proceso de Alma "N" por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, por hechos ocurridos en la colonia Roma Norte.



La investigación reveló que presuntamente operaba una casa de citas donde al menos 10 mujeres eran víctimas de… pic.twitter.com/Y0CwjwcALi — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 10, 2026

Un mes para la investigación complementaria

En la audiencia celebrada apenas hace unos días, el juez de control no dudó en dictar la prisión preventiva. Esto significa que Alma “N” no podrá llevar su proceso en libertad, debido a la gravedad del delito de trata de personas.

Además, se fijó el plazo de un mes para que la Fiscalía y la defensa presenten sus últimas pruebas antes de cerrar la etapa de investigación complementaria.

Aunque Alma “N” goza de la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia, los testimonios de las dos víctimas son la base de un juicio que busca sentar un precedente en la alcaldía Cuauhtémoc.