La “Mafia Cubana de Quintana Roo": Así cayó la red que traficaba migrantes entre Cuba, México y EU

Una investigación de una década de ‘The New York Times’, reconstruyó el funcionamiento de una red de tráfico de personas que operaba entre Cuba, México y Estados Unidos y que fue conocida como la “Mafia Cubana de Quintana Roo"; la organización ya fue desmantelada y el caso acumula más de 30 condenas.

La investigación expone las afectaciones que habrían sufrido los migrantes durante los años de operación de la red: El traslado podía costar hasta 10 mil dólares, mientras que quienes no podían cubrir esa cantidad eran retenidos en México y sometidos a agresiones, además de que sus familias eran presuntamente extorsionadas.

Migrantes fueron víctimas de violencia y explotación

Según el reportaje, algunas personas permanecían cautivas hasta que sus familiares conseguían el dinero exigido; durante ese periodo habrían sido golpeadas y sometidas a descargas con pistolas eléctricas.

En el caso de algunas mujeres, la Fiscalía señaló que quienes no podían pagar eran obligadas a trabajar en clubes de striptease.

El expediente también registra un episodio ocurrido en 2009, cuando un hombre fue secuestrado y asesinado durante una disputa relacionada con el Cártel de los Zetas; posteriormente, su cuerpo fue desmembrado y arrojado al mar.

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El Gabinete de Seguridad desacredita el reportaje

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó la publicación de The New York Times y aseguró que no cuenta con información sobre la existencia de esta red ni conoce vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios extranjeros o familiares de estos.

El reportaje también señala a un nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo” , como supuesto colaborador de la organización; sin embargo, no ha sido acusado formalmente; el gobierno cubano calificó las acusaciones como calumnias.

La red fue desmantelada después de años de investigaciones y el caso ya suma más de 30 condenas; mientras tanto, la llamada Operación Sísifo permanece abierta.