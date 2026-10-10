Tiroteo en Pensilvania: Hombre deja nueve muertos, entre ellos niños; esto es lo que se sabe

Un tiroteo en Erie Pensilvania impactó a Estados Unidos tras dejar un saldo de nueve personas muertas, entre ellas varios niños. El ataque ocurrió la tarde del viernes 9 de octubre dentro y fuera de una vivienda residencial, conmocionando a la comunidad local y movilizando a las autoridades estatales.

¿Quiénes dieron a conocer el ataque?

La alerta comenzó alrededor de las 17:00 horas, cuando la policía acudió a un domicilio tras recibir múltiples reportes de disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos mujeres sin vida en plena vía pública.

El agresor se atrincheró inmediatamente en el inmueble mientras las fuerzas de seguridad rodeaban la zona y le exigían entregarse. Durante el cerco policial se escucharon nuevas detonaciones en el interior. Al irrumpir en la vivienda, los investigadores hallaron los cuerpos del resto de las víctimas y al presunto autor del ataque, quien falleció por una herida de bala autoinfligida.

Respuesta oficial que aún deja dudas sobre la seguridad en EE. UU.

"No he visto nada igual en mis más de 28 años de carrera", afirmó Rick Lorah, jefe de Policía de Erie. Lorah calificó las circunstancias del ataque como profundamente inquietantes y reconoció que la ciudad jamás había presenciado una devastación de esta magnitud.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó la cifra total de fallecidos y ofreció el respaldo completo de su administración a la alcaldesa Daria Devlin. La alcaldía emitió un comunicado para brindar tranquilidad a los habitantes, asegurando que el agresor murió y que ya no existe riesgo para la población.

I’ve spoken with Mayor Devlin and offered my Administration’s full support following the tragic mass shooting in Erie last night — killing nine of our fellow Pennsylvanians. My heart breaks for this family. Lori and I are praying for their loved ones and the entire Erie community. — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) October 10, 2026

Las autoridades aún no revelan la identidad del atacante ni la de las víctimas, mientras los investigadores trabajan a contrarreloj para determinar el móvil de este trágico suceso.

Cabe destacar, que los tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan ampliamente el número de habitantes, y los intentos de endurecer las restricciones sobre su posesión tropiezan con importantes obstáculos políticos y legales.

Con información de CNN