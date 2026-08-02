Tragedia en Idaho: Captan a tirador que dejó 3 muertos en plaza comercial de Twin Falls

Las autoridades de Idaho alertaron de un tiroteo ocurrido este sábado 1 de agosto en Twin Falls, el cual dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y al menos dos heridas, de acuerdo a la cadena estadounidense NBC.

El ataque se produjo en las inmediaciones de un restaurante In-N-Out Burger, donde poco después de las 2:30 de la tarde se desplegó un importante operativo de seguridad.

"Nuestro departamento está respondiendo a un incidente de tirador activo en el área de In-N-Out. Pedimos a todos los residentes y visitantes evitar la zona para que los oficiales y los primeros respondedores puedan trabajar con seguridad. Las vialidades en el área, incluido el puente, están cerradas actualmente. Utilicen rutas alternas y no intenten ingresar a la zona. Se darán a conocer más detalles cuando estén disponibles", informó en primera instancia el Departamento de Policía de Twin Falls.

Tiroteo activo en Twin Falls, Idaho

El jefe de Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, informó que el presunto tirado murió tras la intervención de las autoridades, pero su identidad, como las razones que pudieron llevarlo a cometer el ataque, están bajo investigación.

⚠️ Al menos tres muertos y cinco heridos dejó el tiroteo en una plaza comercial de Twin Falls, Idaho.



Hasta el momento se desconoce el paradero del agresor. pic.twitter.com/3OAm2ytdO0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2026

El lugar donde ocurrió el ataque se encuentra en una zona comercial que también cuenta con otras grandes cadenas de establecimientos y un complejo de cines.

Debido a la actividad registrada durante el incidente, las autoridades esperaban tener que entrevistar a cientos de posibles testigos para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias exactas del tiroteo.

¿Cuántas personas murieron en el tiroteo de Twin Falls, Idaho

El Departamento de Policía pidió a residentes y visitantes no acercarse al restaurante ni a las calles cercanas para permitir que los agentes y equipos de emergencia pudieran trabajar sin obstáculos.

El número de personas afectadas todavía no estaba completamente confirmado, pues mientras NBC reportó tres fallecidos y dos heridos, un portavoz de Twin Falls, Josh Palmer, advirtió que la cantidad de personas lesionadas podría aumentar en las próximas horas.

