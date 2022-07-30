Las 5 peores tragedias ocurridas en conciertos en el mundo

Recientemente se vivieron dos accidentes en diferentes conciertos que pudieron terminar en tragedia. Primero, en Hong Kong, una pantalla gigante cayó sobre los bailarines de la banda de K-pop “Mirror”, lesionando a tres personas, una de ellas se encuentra grave en el hospital.

Un día después, durante el concierto de Dua Lipa en Toronto, uno de los asistentes ingresó a escondidas fuegos artificiales que encendió durante el espectáculo, lo que dejó tres personas con quemaduras

Por fortuna, estos incidentes no se convirtieron en tragedias con pérdidas humanas; sin embargo, en otros conciertos los asistentes no corrieron con la misma suerte.

Conciertos que terminaron en tragedia

Avalanchas humanas, incendios y hasta bombas han oscurecido algunos espectáculos alrededor del mundo. Aquí te dejamos cinco conciertos que terminaron en las peores tragedias:

Avalancha humana en concierto de Travis Scott

Entre las tragedias más recientes se encuentra el Festival de música Astroworld, en Houston, Texas, Estados Unidos, que contó con la participación de Travis Scott, en noviembre de 2021.

Cuando el rapero salió al escenario comenzó una avalancha humana, los fanáticos comenzaron a empujarse unos a otros, algunos cayeron al piso mientras los demás les pasaban por encima. El saldo fue de nueve personas muertas.

Atentado en concierto de Ariana Grande

En mayo de 2017, el concierto de Ariana Grande se vio opacado por un atentado en el estadio O2 Arena de Manchester, en Reino Unido.

Cerca de las 10 de la noche (hora local), cuando el espectáculo se encontraba en la recta final, se escuchó una explosión en la entrada del recinto. Un hombre suicida se hizo explotar, lo que provocó la muerte de 22 personas e hirió a 800 más.

Tiroteo en Route 92 Harvest

También en 2017 se registró otra tragedia durante un concierto. Se trató del festival Route 92 Harvest, en Las Vegas, Estados Unidos, donde murieron 60 personas y 500 más resultaron heridas durante un tiroteo.

El cantante Jason Aldean se encontraba en el escenario, cuando desde el piso 32 del hotel Mandala Bay un tirador desató la tragedia. Comenzó a disparar indiscriminadamente contra los más de 20 mil asistentes. El atacante se suicidó.

Atentado terrorista en París

Una de las tragedias más recordadas fue el ataque terrorista en la sala de conciertos Bataclan de París, en noviembre de 2015.

Ese día, durante el concierto de la banda de rock Eagles of Death Metal, tres yihadistas irrumpieron el espectáculo y dispararon contra los asistentes. El ataque en el Bataclan causó la muerte de 90 personas y dejó heridas a más de 100.

#Francia - Momento del ataque terrorista en el Bataclan, en París pic.twitter.com/NcmuToWov1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2015

Sin embargo, ese día murieron 130 personas, pues al mismo tiempo que el concierto fue atacado, ocurrieron otros tres atentados suicidas en París.

Incendio en Cromañón

En diciembre de 2004 se registró la tragedia más mortífera durante un concierto. Un incendio durante la presentación de la banda Callejeros en República de Cromañón, establecimiento ubicado en Argentina, dejó un saldo de 194 muertos y 50 heridos.

Una bengala inició el incendio en el techo del lugar que rápidamente se extendió por el recinto, que además albergaba más gente de la que marcaba su capacidad. Hasta la fecha se desconoce quién prendió la bengala.

¿Sabías de estas tragedias que oscurecieron la escena musical? ¿Qué otras tragedias recuerdas durante un concierto?

