VIDEO: Tráiler sin frenos se estrella contra una bodega en Edomex; hombre se salva por segundos

Cámaras de seguridad lograron captar el momento en que un tráiler cargado con acero se impactó de manera brutal contra una bodega de laboratorio en la comunidad de San Francisco Chilpan, en el municipio de Tultitlán del Estado de México (Edomex).

El video no tardó en circular en redes sociales debido a lo aparatoso del accidente, pero también porque un motociclista logró ponerse a salvo segundos antes de que la pesada unidad perdiera el control.

VIDEO: Tráiler se impacta contra una bodega en Tultitlán, Edomex

En las imágenes se observa cómo un motociclista toma una curva justo frente a una bodega donde se almacenaban artículos de laboratorio. En ese momento, un tráiler aparece bajando la calle, aparentemente sin control.

Al percatarse de que la pesada unidad no logra frenar y se aproxima peligrosamente, el motociclista se mueve hacia la banqueta y acelera para alejarse y ponerse a salvo.

Mientras tanto, el tráiler continúa su camino sin control y se estrella de lleno contra la fachada de la bodega, provocando una enorme nube de polvo por el impacto.

🚛💥 ¡Un tráiler terminó contra la pared de un laboratorio farmacéutico! Al parecer, se quedó sin frenos en San Francisco Chilpan, Tultitlán, #Edomex. Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender el percance https://t.co/e1rMYvboEq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2026

¿Hubo heridos por el accidente en Tultitlán?

Tras el accidente registrado cerca del cruce Presa de Angostura, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para auxiliar al conductor del tráiler y acordonar la zona, ante el posible riesgo de que la gente se acercara.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían provocado el accidente. Sin embargo, trasciende que la pesada unidad se habría quedado sin frenos.

Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

¿Qué hacer si un vehículo se queda sin frenos?

Si un auto se queda sin frenos, las autoridades recomiendan mantener el control del volante y reducir la velocidad de forma progresiva, además de encender las luces de emergencia.

