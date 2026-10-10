VIDEO: Tráiler con toneladas de químicos vuelca en Periférico; así quedó la cabina tras el accidente

Un tráiler que transportaba más de 30 toneladas de productos químicos para neumáticos volcó durante la madrugada de este sábado en la lateral de Periférico, en el cruce con Viaducto, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

¿Cómo ocurrió el accidente en Periférico?

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 horas, cuando la unidad de carga, procedente de Laredo, chocó contra una barandilla y terminó volcada. La cabina del vehículo quedó destruida debido al impacto, mientras que el conductor resultó ileso, de acuerdo con la información disponible.

La unidad transportaba más de 30 toneladas de químicos utilizados para neumáticos, por lo que el retiro de la carga requirió maniobras con grúas.

El accidente afectó la circulación en la lateral de Periférico con dirección al sur, donde se implementó un cierre durante varias horas para permitir las labores de retiro.

Las maniobras incluyeron el uso de grúas para retirar los contenedores transportados por el tráiler, además de los trabajos necesarios para liberar la vialidad.

Así quedó el tráiler tras volcar en CDMX

Las imágenes del accidente permiten observar las condiciones en las que quedó la unidad de carga después de impactarse contra la barandilla y volcar sobre la lateral de Periférico.

La cabina terminó destruida por el choque, mientras que el traslado y retiro de los contenedores representaron parte de las maniobras necesarias para despejar la zona.

#AlertaVial | Tráiler con 30 toneladas de químicos vuelca en cruce con Viaducto Desde las 3:00 de la mañana, un tráiler procedente de Laredo con más de 30 toneladas de químicos para neumáticos chocó contra una barandilla y volcós en el cruce de Periférico y Viaducto, #CDMX. La cabina quedó destruida, pero el chofer resultó ileso. El retiro de los contenedores mediante grúas brigadier obligó al cierre de la lateral con dirección al sur durante varias horas. @chavarriaztk con los detalles en #AztecaNoticias. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2026

Continúan las labores para retirar el tráiler volcado en Periférico

Las labores para retirar el tráiler que volcó en la lateral de Periférico, en el cruce con Viaducto, continúan por parte de las autoridades y los equipos encargados de atender el accidente en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los trabajos se concentran en mover la unidad de carga y retirar los contenedores que transportaba, con el objetivo de liberar el espacio ocupado por el vehículo siniestrado.

Hasta el momento las autoridades no han revelado las causas de este percance, así como la identidad del conductor, por lo que se espera que en las próximas horas se actualicé la información sobre lo sucedido.