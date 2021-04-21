Tras 7 meses en aumento, Brasil registra descenso en casos de Covid-19

En Brasil hay una disminución en los casos de Covid-19, incluso en la región amazónica más afectada; sin embargo, la relajación de medidas de algunos gobiernos municipales podría dar marcha atrás en esa mejora, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Carissa Etienne, directora de la organización, afirmó que los casos en el gigante sudamericano se mantienen “alarmantemente altos”, mientras que los contagios en Chile, que ha tenido “unos meses difíciles”, se estancan.

El año pasado, Brasil informó sobre un primer descenso de casos, luego de un periodo en que registraba un promedio diario de más de mil muertes a causa del SARS-CoV-2. Entre el 23 de agosto y el 5 de septiembre de 2020, hubo entre 800 y 900 fallecimientos al día.

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Actualmente, casi todos los países de Centroamérica están reportando un aumento en las infecciones, siendo Cuba, Puerto Rico y República Dominicana los más afectados, explicó Etienne, citada por Reuters.

Además, se reportaron 137 casos de Covid-19 en los refugios para personas desplazadas por las erupciones volcánicas en San Vicente y las Granadinas.

La directora de la organización mencionó que en Sudamérica, los países más afectados hasta ahora por la pandemia son Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Argentina, mientras que México tuvo un leve aumento de casos luego de Semana Santa y la relajación de algunas medidas.

América Latina necesita vacunas contra Covid-19

Por otra parte, Etienne agregó que la OPS está preocupada por la proliferación de “rumores insidiosos y teorías de conspiración” en la región, que corren el riesgo de aumentar las dudas sobre las vacunas.

“La OPS está colaborando con empresas de tecnología como Twitter, Google y Facebook para abordar las noticias falsas y garantizar que el público pueda encontrar fácilmente información precisa sobre la vacunación”, dijo.

Además hizo un llamado para que haya una distribución más equitativa de las vacunas e instó a los países con excedentes a donarlas a las naciones que más las necesiten.

“América Latina es la región que actualmente tiene mayor necesidad de vacunas. Esta región debe ser priorizada para la distribución de las dosis”, aseguró Etienne. “Esta es una pandemia. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”, concluyó.

Las vacunas 💉 COVID-19 no brindan protección instantánea. Nuestros cuerpos necesitan tiempo para desarrollar inmunidad al virus 🦠 después de que nos vacunemos, y no veremos su impacto total hasta que más de nosotros 👵🏽👩🏼‍🦰👩🏾‍🦱🧓🏼🧔🏾 estemos protegidos.



- @DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) April 21, 2021

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