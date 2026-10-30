¿Qué cambiará en la relación entre México y Estados Unidos si los demócratas ganan el Congreso?

El 3 de noviembre se realizarán las elecciones intermedias en Estados Unidos y, si los demócratas ganan el control del Congreso, ¿la relación con México podría pasar otra vez por un cambio significativo?

“Deberíamos enfocarnos en tener una política exterior que esté orientada propiamente a los Estados Unidos, porque tenemos 83% de dependencia comercial con ellos”, explicó José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de México.

El Partido Demócrata podría frenar los aranceles multilaterales y congelar los fondos de la patrulla fronteriza y de ICE, para suspender las deportaciones. Ante un escenario todavía incierto, México debe prepararse para la fuerte agenda regulatoria con la que los demócratas siempre llegan.

