¿Quién es Xavier Becerra, el hijo de inmigrantes mexicanos que ganó la gubernatura de California?

Xavier Becerra se convirtió en el ganador de las elecciones para gobernador de California, en Estados Unidos, tras imponerse al republicano Steve Hilton. Su triunfo representa un acontecimiento histórico para la comunidad latina, pues será el primer gobernador de origen latino elegido directamente para ocupar ese cargo en el estado.

¿Quién es Xavier Becerra y cuáles son sus raíces mexicanas?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California. Tiene ascendencia mexicana: su madre, María Teresa, nació en Guadalajara, Jalisco, mientras que su padre, Manuel Becerra, nació en Sacramento, pero creció en Tijuana, Baja California.

La historia familiar del político está marcada por los vínculos entre México y Estados Unidos. Sus padres construyeron su vida en California después de atravesar dificultades económicas y laborales. Becerra ha contado que llegaron al estado con apenas 12 dólares, una experiencia que ha mencionado durante su trayectoria pública al hablar de sus orígenes y de las oportunidades para las familias trabajadoras.

Creció en un hogar de clase trabajadora junto a sus tres hermanas y posteriormente logró ingresar a la Universidad de Stanford, donde estudió Economía y Derecho.

De representante en el Congreso a secretario de Salud de Estados Unidos

La carrera política de Xavier Becerra comenzó en California. Entre 1990 y 1992 formó parte de la Asamblea Estatal, antes de dar el salto a la política federal.

En 1993 llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante más de dos décadas, hasta 2017. Durante ese periodo representó a California y ocupó puestos de liderazgo dentro del Partido Demócrata, entre ellos la presidencia del Caucus Demócrata de la Cámara.

Posteriormente, en 2017, asumió el cargo de fiscal general de California, posición desde la que encabezó distintas acciones legales contra medidas impulsadas por el gobierno del entonces presidente Donald Trump.

Su trayectoria continuó en el ámbito federal cuando el presidente Joe Biden lo nombró secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), cargo que desempeñó entre 2021 y 2025.

¿Por qué su triunfo en California es histórico?

Con su victoria frente a Steve Hilton, Xavier Becerra hará historia al convertirse en el primer latino elegido directamente como gobernador de California.

El antecedente de un gobernador latino en ese estado se remonta a Romualdo Pacheco, quien asumió el cargo en 1875, aunque llegó al puesto por sucesión y no mediante una elección directa para la gubernatura.

Su llegada al cargo también tendrá lugar en un contexto de diferencias políticas entre California y el gobierno federal de Donald Trump, particularmente por las políticas migratorias y las acciones de las autoridades de inmigración.

Durante su campaña, Becerra habló de defender a las comunidades inmigrantes, atender el alto costo de vida y enfrentar los problemas relacionados con la vivienda en el estado.

