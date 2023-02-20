¿Cuánto tiempo se hará desde el Tren Suburbano al AIFA?

En la mañanera de AMLO se dio a conocer las rutas para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde el Estado de México (Edomex), a través del Tren Suburbano, cuánto tiempo se hará de este transporte al nuevo aeropuerto.

Alfredo del Mazo, gobernador del Edomex, indicó que la construcción del distribuidor de acceso al AIFA cuenta con más de ocho kilómetros de vialidades, puentes y viaductos, convirtiéndose en la ruta principal para acceder al nuevo aeropuerto.

Con las obras de conectividad terrestre al AIFA se reducen tiempos de traslado desde CDMX y Edomex: Distribuidor de Acceso Principal; Autopista Urbana Siervo de la Nación; Mexibus 1; Autopista Toluca-Naucalpan; Acceso al AIFA;Tren Suburbano Buenavista; Autopista México Pachuca. pic.twitter.com/RoRJStMNov — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 20, 2023

Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que el camino del Tren Suburbano,de la estación Buenavista, a AIFA lleva un 39%.

Agregó que este será el primer aeropuerto que contará con una terminal de tren en su interior con la ampliación de Buenavista hasta el AIFA, que son 23 kilómetros, de los cuales la SICT construye 13 y ocho están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El tiempo estimado del Tren Suburbano al AIFA es de 39 minutos, de acuerdo con el titular de la SICT.

Cómo llegar y cuánto tiempo se hace del Mexibús al AIFA

Otros de los caminos construidos por el gobierno federal y del Edomex es el que conduce una ruta del Mexibús al AIFA.

El tiempo aproximado para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles es de 42 minutos aproximado, con un ahorro de 35 kilómetros.

Al respecto, se destacó que son 12 autobuses articulados que recorren 37 kilómetros y se hará una ampliación de 20 kilómetros, que transportará a 10 mil pasajeros diarios y desde que inició operaciones a la fecha ha movilizado a 3 millones de usuarios.

El SICT indicó que suman cinco proyectos de conectividad en la zona metropolitana para llegar al AIFA que reducen hasta en 68% el tiempo de traslado.