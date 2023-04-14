Tres explosiones despiertan a los habitantes de Guayaquil, Ecuador

Las tres explosiones se registraron en los sectores de La Alborada, avenidas Machala entre calle Vélez y Hurtado y en Pascuales de Guayaquil, Ecuador, ocurrieron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, como fueron de carga mínima, no dejaron víctimas, sólo pocos daños materiales.

En @teleamazonasec el ministro @CapiZapataEC enfatizó que NO se registraron 10 atentados en #Guayaquil. La @PoliciaEcuador atendió tres eventos con cargas menores. “Hay que aclarar esto al país, para evitar que la ciudadanía tenga terror”, agregó. pic.twitter.com/Hc2V6D6daJ — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) April 14, 2023

¿Dónde fue la primera de las tres explosiones?

La primera de las tres explosiones dañó la reja de protección de una unidad habitacional de La Alborada, en el norte de Guayaquil, los residentes dijeron a la policía que hombres desconocidos quisieron derribar la protección de metal sin conseguirlo, no hubo detenidos, ni víctimas.

¿Dónde fue la segunda de las tres explosiones?

La segunda de las tres explosiones fue en la avenida Machala entre calle Vélez y Hurtado en el centro de Guayaquil, personas sin identificar colocaron el artefacto explosivo en un local comercial, el estallido ocasionó un incendio que alertó a los residentes cercanos.

"El domingo nos mandaron otra bomba, y esa bomba inclusive fue con gasolina y esa gasolina y la botella que botaron se reventó, se consumió todo, la explosión sí fue fuerte como hoy día", relató un testigo.

¿Dónde fue la tercera de las tres explosiones?

La tercera y última de las tres explosiones se registró en la puerta de una distribuidora farmacéutica de Pascuales, en el norte de Guayaquil, dejó daños materiales, cerca del lugar, la policía incautó un vehículo y revisan huellas dactilares encontradas en el lugar.

"Inmediatamente las unidades del eje preventivo así como equipos antiexplosivos del Grupo e Intervención y rescate se desplazaron para atender estas emergencias", así lo resaltó la Policía Nacional de Ecuador en un comunicado.

¿Por qué ocurrieron las tres explosiones?

Las tres explosiones ocurrieron horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitiera una alerta que señala: "La Misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en varios lugares desconocidos alrededor de Guayaquil la noche del 13 de abril de 2023."

De acuerdo con la ONG mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Guayaquil, ocupa el lugar número 24 de las ciudades más violentas del mundo, actualmente enfrenta ataques con explosivos, secuestros, entre más delitos relacionados con el crimen organizado debido a la presencia de grupos delictivos.

Estas son las ciudades más violentas del mundo,(2022). Colombia ha avanzado mucho en la reducción del homicidio y aún se puede hacer más. pic.twitter.com/FZ5T2DjveY — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 21, 2023

Razón por la cual, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso decretó estado de excepción en Guayaquil desde el pasado 2 de abril, y tendrá una duración de 60 días, medida que contempla un tique de queda que inicia a la 01:00 horas, hasta las 05:00 horas.