Vuelve a temblar en Perú: Tres sismos azotan la frontera con Ecuador en menos de una hora

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado en Sudamérica, pues un sismo de magnitud 4.7 se percibió en la localidad de Zorritos, en el norte de Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó aproximadamente a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la región de Tumbes.

Otros dos sismos azotan Perú

El sismo de magnitud 4.7 ocurrió a las 12:09 horas, provocando que el movimiento fuera perceptible entre los habitantes de la zona.

Sin embargo, no fue el único movimiento registrado durante la jornada del jueves 27 de agosto, pues el el IGP informó sobre otros dos temblores ocurridos en territorio peruano.

Uno de los movimientos telúricos fue de magnitud 4.2 en Zamurilla, mientras que la región de Tarata fue el epicentro de un temblor de 4.1.

Perú es uno de los países de la región con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica, pues forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea parte del océano Pacífico y concentra una gran cantidad de movimientos telúricos y actividad volcánica.

Los sismos más fuertes en lo que va del 2026

El 2026 ha sido un año donde se han registrado varios sismos que superan los 4.0 de magnitud en varios países del mundo, siendo la región de Sudamérica una de las más afectadas.

