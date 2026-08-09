Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 9 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy 9 de agosto? Consulta los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Sentiste un temblor hoy domingo 9 de agosto? Consulta el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad. El sistema calcula esto combinando qué tan grande es el temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cercano, o si es un terremoto gigantesco aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de evacuar.
Si el movimiento es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un riesgo o porque simplemente no hay tiempo de avisar antes de que empiece la sacudida.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 9 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Van más de mil réplicas por el temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, dio a conocer el número de réplicas del sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas el pasado 17 de julio. Hasta este domingo 9 de agosto de 2026, se han registrado mil 560 réplicas.