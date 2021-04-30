Trevor Lawrence, la primera selección en el NFL Draft 2021

Este 29 de abril comenzó el NFL Draft 2021, evento en el que los equipos que no tuvieron buenos resultados la temporada pasada, tendrán la oportunidad de mejorar, entre ellos se encuentra los Jacksonville Jaguars, que eligieron a Trevor Lawrence como uno de sus mariscal.

Trevor Lawrence no estuvo presente en el evento realizado en Cleveland, pero vio el Draft desde su casa en donde estuvo acompañado de su esposa Marrisa y demás familia. Él fue la primera selección del Draft.

Tras ser elegido por los Jaguars, Trevor Lawrence recibió la videollamada del comisionado en jefe de la NFL, Roger Goodell, después sostuvo la camiseta de los Jaguars.

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Zach Wilson fue el segundo elegido, que fue elegido por los Jets de Nueva York y Trey Lance fue el tercero, lo tomaron los 49ers de San Francisco. Los tres son quarterbacks.

Trevor Lawrence: ¿quién es?

Trevor Lawrence fue campeón nacional con Clemson Tigers hace dos años, la temporada pasada se quedó en la semifinal, cuando perdió ante Ohio State; sin embargo, Trevor solo perdió dos partidos como titular durante tres temporadas.

Desde que egresó de la preparatoria, Trevor Lawrence estaba como uno de los favoritos para ser de los “talentos generacionales” en el molde de Troy Aikman, John Elway, Peyton Manning o Andrew Luck.

Trevor Lawrence es uno de los jugadores que cumple con el prototipo ideal de quarterback de NFL, ya que posee precisión, fuerza, velocidad y anticipación en sus pases.

LETS GOOOOO!!!!!!! So excited to be in Jacksonville. The best is yet to come. #DUUUVAL



Let’s work. pic.twitter.com/jMSrFbiyiH — Trevor Lawrence (@Trevorlawrencee) April 30, 2021

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El nuevo quarterback de los Jaguars a pesar de tener una estatura alta, posee una gran capacidad atlética.

Trevor Lawrence es considerado uno de los mejores quarterback en los últimos años y se cree que con los Jaguars será una competencia.

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