Tribunal Electoral de Guatemala suspende al partido del candidato ganador en elecciones presidenciales

El Registro Electoral de Guatemala suspende al Movimiento Semilla, partido con el que el político se presentó como candidato a Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales guatemaltecas y quien ganó en segunda vuelta.

Esto ocurrió aproximadamente una hora antes de que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la máxima autoridad en materia electoral de la nación centroamericana, proclamara al progresista Bernardo Arévalo como presidente electo. Aunque en un inicio no se había aclarado si eso afectará al triunfo del candidato, más tarde se declaró la validación de la elección presidencial.

En Guatemala fueron a votar con hastío y todo ese desencanto se convirtió en una posibilidad de cambio que nadie había previsto. En este episodio de El hilo: ¿Quién es Bernardo Arévalo y cómo sin figurar en las encuestas se transformó en presidente electo? https://t.co/Nh1cyMuKJG pic.twitter.com/1YBz7FDCa9 — El hilo (@elhilopodcast) August 25, 2023

Tribunal Electoral de Guatemala declara validez de elección presidencial en Guatemala

Mario Alexander Velásquez Pérez, secretario general del tribunal electoral, fue responsable de leer el acta en que se declaró la “validez de la elección presidencial” y dio como ganador al “binomio postulado por el Movimiento Semilla, que obtuvo 2.4 millones de votos”.

Conforme a la proclamación oficial de resultados de la elección presidencial, Arévalo logró un 60.9 por ciento de apoyo popular en el las votaciones con lo que superó a su rival Sandra Torres, en unas elecciones marcadas por la controversia además de las maniobras legales de parte de la Fiscalía contra Movimiento Semilla y contra la autoridad electoral por no suspender al partido.

Por medio del Acuerdo 1659-2023 el Tribunal Supremo Electoral oficializa los resultados de la elección del 20 de agosto, declarando ganador al binomio presidencial del partido político @msemillagt, @BArevalodeLeon y @KarinHerreraVP, quienes obtuvieron el 60% de los votos válidos. pic.twitter.com/mVzBcR4gQJ — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) August 29, 2023

Bernardo Arévalo gana por amplio margen la segunda vuelta electoral de Guatemala

Se estima que una hora antes del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el Registro de Ciudadanos, la primera instancia electoral que se encarga de las inscripciones de los candidatos, suspendió al Movimiento Semilla. El informe de Guatemala suspende al partido del candidato presidencial, fue confirmado por parte de la agencia The Associated Press, el abogado y fiscal del partido, Juan Guerrero, luego de que recibieron la respectiva notificación.

Cabe señalar que Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla es el presidente electo de Guatemala luego de ganar, con un amplio margen durante la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto.

El #TSEGuatemala agradece el importante servicio a la patria de los más de 100 000 guatemaltecos voluntarios que integraron las Juntas Receptoras de Votos.



¡Elecciones participativas y democráticas! 🇬🇹 pic.twitter.com/b89tlqV4XX — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) August 28, 2023

¿Quién ganó las elecciones en Guatemala?

Bernardo Arévalo, un activista anticorrupción y candidato por Movimiento Semilla, ganó las elecciones presidenciales dee Guatemala. Su aplastante victoria con un partido emergente, marca el comienzo de un capítulo incierto en la actualidad de la nación más poblada de Centroamérica.