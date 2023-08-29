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Tribunal Electoral de Guatemala suspende al partido del candidato ganador en elecciones presidenciales

Tribunal Electoral de Guatemala suspende a Movimiento Semilla, partido del ganador en elecciones presidenciales, Bernardo Arévalo.

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Tribunal Electoral de Guatemala suspende al partido del candidato ganador en elecciones presidenciales|Tribunal Supremo Electoral

Escrito por: Arturo Engels

El Registro Electoral de Guatemala suspende al Movimiento Semilla, partido con el que el político se presentó como candidato a Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales guatemaltecas y quien ganó en segunda vuelta.

Esto ocurrió aproximadamente una hora antes de que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la máxima autoridad en materia electoral de la nación centroamericana, proclamara al progresista Bernardo Arévalo como presidente electo. Aunque en un inicio no se había aclarado si eso afectará al triunfo del candidato, más tarde se declaró la validación de la elección presidencial.

Tribunal Electoral de Guatemala declara validez de elección presidencial en Guatemala

Mario Alexander Velásquez Pérez, secretario general del tribunal electoral, fue responsable de leer el acta en que se declaró la “validez de la elección presidencial” y dio como ganador al “binomio postulado por el Movimiento Semilla, que obtuvo 2.4 millones de votos”.

Conforme a la proclamación oficial de resultados de la elección presidencial, Arévalo logró un 60.9 por ciento de apoyo popular en el las votaciones con lo que superó a su rival Sandra Torres, en unas elecciones marcadas por la controversia además de las maniobras legales de parte de la Fiscalía contra Movimiento Semilla y contra la autoridad electoral por no suspender al partido.

Bernardo Arévalo gana por amplio margen la segunda vuelta electoral de Guatemala

Se estima que una hora antes del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el Registro de Ciudadanos, la primera instancia electoral que se encarga de las inscripciones de los candidatos, suspendió al Movimiento Semilla. El informe de Guatemala suspende al partido del candidato presidencial, fue confirmado por parte de la agencia The Associated Press, el abogado y fiscal del partido, Juan Guerrero, luego de que recibieron la respectiva notificación.

Cabe señalar que Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla es el presidente electo de Guatemala luego de ganar, con un amplio margen durante la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto.

¿Quién ganó las elecciones en Guatemala?

Bernardo Arévalo, un activista anticorrupción y candidato por Movimiento Semilla, ganó las elecciones presidenciales dee Guatemala. Su aplastante victoria con un partido emergente, marca el comienzo de un capítulo incierto en la actualidad de la nación más poblada de Centroamérica.