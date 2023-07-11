No podemos parar proceso interno en Morena, afirma Tribunal

Valida Tribunal Electoral proceso interno de Morena para elegir a su Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Por decisión de 4 votos contra 3, la Sala Superior determina que no se puede detener un proceso partidista. La minoría de magistrados pugno por frenar lo que consideraron un “fraude a la ley” a través de una simulación para elegir a su aspirante presidencial, fuera del plazo legal.

Continúan límites impuestos por el INE, como no llamar al voto

El Tribunal Electoral ha reiterado, sin embargo, los límites que impuso el INE a la contienda morenista. Es decir sus aspirantes no podrán llamar al voto, ni pueden ostentarse con aspirantes a un cargo de elección popular. Tampoco pueden difundir plataformas electorales.

El Tribunal aún tiene pendiente por resolver diversas denuncias por presuntos actos anticipados de campaña en las asambleas informativas de las llamadas “corcholatas”.