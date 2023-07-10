¡Con los brazos abiertos! AMLO destaca que corcholatas podrían regresar a su gabinete en caso de no ganar

Durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este destacó que le daría cobijo a las cinco corcholatas que no resulten ganadores del proceso por ser el Coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, pues estos podrían regresar a su gabinete presidencial en caso de no ganar en las encuestas.

Al ser cuestionado sobre si el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, podría regresar a su cargo en dado caso de no ganar en las encuestas, el presidente AMLO dijo: “Va a depender de los resultados, hay que esperarlos. Todos los que están participando son gentes con mucha experiencia en la buena política, son honestos y aquí tienen las puertas abiertas, nunca se les han cerrado, pero va a depender de ellos y de los resultados del proceso".

Al menos dos corcholatas renunciaron al gabinete presidencial de AMLO para poder participar en el proceso interno del partido guinda para llegar a ser el representante en las elecciones 2024 por el cargo máximo, Adán Augusto y Marcelo Ebrard a la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que aspirantes a candidatura presidencial de #Morena podrían regresar a su gabinete en caso de que no ganen encuestas pic.twitter.com/7DeLquBK2j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 10, 2023

¿Cuándo termina el recorrido por el país de las corcholatas?

Actualmente, las seis corcholatas de Morena y aliados se encuentran en su recorrido por el país, el cual comenzó el pasado 19 de junio y terminará el próximo 27 de agosto para dar paso a las cinco encuestas para definir al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

El resultado de quien sea el ganador o ganadora se dará el 6 de septiembre, tres días después del anuncio del proceso interno de la oposición Va por México.

¿Cómo serán las cinco encuestas de Morena para elegir a su candidato?

Las encuestas de Morena para elegir a su representante serán cuatro:

