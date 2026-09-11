Chile desarrolla vacuna experimental contra el melanoma avanzado a partir de un molusco nativo

¡La naturaleza vuelve a sorprendernos! Científicos chilenos han dado un paso revolucionario en la lucha contra uno de los cánceres de piel más agresivos del mundo: el melanoma. Y la clave está en un molusco.

Investigadores de Chile desarrollaron Trimelvax, una vacuna terapéutica experimental diseñada para combatir el melanoma avanzado, utilizando una proteína extraída del loco, un molusco nativo de las costas chilenas.

Esta proteína posee propiedades inflamatorias y antitumorales que, según los científicos, generan una mayor llegada de células del sistema inmune innato al sitio del tumor.

La tecnología busca enseñarle al sistema inmunológico a reconocer las células del melanoma y atacarlas, convirtiéndose en una estrategia terapéutica innovadora para pacientes que ya no responden a los tratamientos convencionales.