Tropas de Ucrania casi han abandonado Severodonetsk

Las tropas ucranianas "casi han abandonado" Severodonetsk después de semanas de intensos combates contra las fuerzas de Rusia, dijo el sábado el alcalde de la ciudad oriental, lo que marca el mayor revés para Ucrania desde que perdió el puerto de Mariúpol en mayo.

Después de que el mayor conflicto que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial entró en su quinto mes, una ráfaga de misiles rusos también cayó sobre instalaciones militares en el oeste y norte de Ucrania y en una ciudad del sur, dijeron funcionarios ucranianos.

Han pasado cuatro meses desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, envió decenas de miles de tropas al otro lado de la frontera, desatando un conflicto que ha matado a miles y desarraigado a millones. La guerra también ha avivado una crisis mundial de energía y alimentos.

Desde que abandonó una ofensiva inicial sobre la capital, Kiev, en lo que llamó una "operación militar especial", Rusia y sus aliados separatistas han cambiado su enfoque principal al área del Donbás, un territorio oriental formado por las provincias de Donetsk y Lugansk, donde se encuentra Severodonetsk.

La retirada de Severodonetsk, si se confirma oficialmente, ayudaría a Moscú a estar más cerca de tomar el control total de Lugansk, y prepara el escenario para que la ciudad gemela de Lysychansk se convierta en el próximo objetivo militar.

"Desafortunadamente, casi han abandonado la ciudad", dijo el alcalde Oleksandr Stryuk a la televisión nacional. No confirmó si se estaba realizando una retirada total después de que las autoridades regionales dijeron el viernes que Ucrania estaba dispuesta a retirar sus tropas.

Ramzan Kadyrov, jefe de la república rusa de Chechenia, dijo en las redes sociales el sábado que la zona industrial y el aeropuerto de Severodonetsk habían sido "totalmente liberados".

No proporcionó pruebas y el Ministerio de Defensa de Rusia no dijo nada al respecto.

Luego de la caída de #Severodonestk en manos rusas toda la margen oriental del río Donets esta en manos de las fuerzas de la RPL. De #Lugantz solo quedaría #Lysychansk en manos ucranianas. pic.twitter.com/1oGpJJmcMc — Eugenio Soto (@Hadrianus_63) June 25, 2022

El periódico ruso pro-Kremlin Izvestia dijo que uno de sus corresponsales había llegado a la gran zona industrial Azot de la ciudad, donde se habían atrincherado las fuerzas ucranianas.

Es probable que Rusia vea la captura de Severodonetsk como una reivindicación de su cambio de estrategia, desde sus primeros intentos fallidos de "guerra relámpago" a una ofensiva más lenta que se basa más en bombardeos de largo alcance.

Kharatin Starskyi, el oficial de prensa de una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, dijo en televisión el sábado que el flujo de información sobre la retirada de Severodonetsk se había retrasado para proteger a las tropas sobre el terreno.

"Durante los últimos (varios) días, se llevó a cabo una operación para retirar nuestras tropas", dijo Starskyi.

El control de la región de Donbás a través de separatistas le permitiría a Rusia vincular su territorio con Crimea al sur, que Moscú anexó de Ucrania en 2014.

Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, dijo que las fuerzas rusas atacaron la zona industrial de Severodonetsk el viernes y también intentaron ingresar y bloquear Lysychansk.