Ucrania a 4 meses de la invasión de Rusia. Ucrania cerca de la OTAN

Continúan los combates a 4 meses de la invasión de Rusia. Aumenta el número de soldados de ambos bandos y civiles muertos. Ucrania cerca de ingresar a la OTAN.

A 4 meses de la invasión de Rusia, las fuerzas rusas ampliaron la toma de territorio en el este de Ucrania el jueves al capturar dos aldeas y luchar por el control de una ruta crucial en una ofensiva que podría cortar líneas de comunicación y rodear unidades ucranianas en el frente, dijeron fuentes militares británicas y ucranianas.

"Parte de la región de Luhansk sigue bajo control ucraniano, desafiando a los rusos y causando su furia y su deseo de arrasarla", dijo el gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai.

Aumenta número de fallecidos por invasión de Rusia

Las fuerzas rusas en la región de Donetsk en Ucrania han sufrido muchas bajas, según funcionarios de inteligencia del Reino Unido. Estiman que solo la milicia de Donetsk ha perdido el 55% de su fuerza original.

Un total de 263 niños han muerto y más de 467 han resultado heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero, según datos de la Oficina del Fiscal General publicados en su canal de Telegram.

Rusia exige a Washington que impida el reclutamiento y envío de ciudadanos estadounidenses a la guerra en Ucrania, ha declarado este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, que amenaza con "consecuencias impredecibles" para las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

Según la representante de la diplomacia rusa, la Embajada de Ucrania en Estados Unidos es la encargada de este proceso de reclutamiento, que tendría lugar con el beneplácito de las autoridades estadounidenses en Washington.

Rusia ha lanzado ciberataques contra 42 países aliados de Ucrania

Moscú ha lanzado ciberataques contra 42 países que apoyan a los ucranianos, entre ellos Estados Unidos, Polonia y las naciones bálticas, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado, según una investigación publicados este miércoles por el gigante estadounidense del software Microsoft.

El mundo se arriesga a una hambruna global

La ministra de Exteriores británica, Elizabeth Truss, ha advertido este jueves que el mundo se arriesga a una "hambruna global" el mes que viene si no se logra exportar el trigo y los otros cereales bloqueados en Ucrania por la guerra con Rusia.

Estado de emergencia en Alemania y Moldavia

El Parlamento de Moldavia ha extendido este jueves en 45 días el estado de emergencia decretado debido a la campaña militar rusa en la vecina Ucrania. "Mientras la guerra en Ucrania cree riesgos para Moldavia, vinculados a la seguridad, a los flujos migratorios, a los precios de los combustibles, tendremos que reaccionar y tomar medidas rápidas", declaró la primera ministra moldava, Natalia Gavrilita.

Alemania ha activado este jueves la "etapa de alarma" de su plan de emergencia de gas en respuesta a una caída en los suministros rusos, pero ha evitado que las empresas de servicios públicos trasladen los crecientes costes de energía a los clientes en la economía más grande de Europa.

Una docena de países de la Unión Europea (UE) se han visto afectados por los cortes en el suministro de gas de Rusia, ha informado el jueves el jefe de política climática de la UE, Frans Timmermans.

Según Timmermans, diez de los 27 países miembros de la UE han emitido una "alerta temprana" sobre el suministro de gas, el primero y el menos grave de los tres niveles de crisis identificados en las normas de seguridad del suministro de energía de la UE.

Más de 150 enclaves culturales han sido parcial o totalmente destruidos en casi cuatro meses de guerra en Ucrania, ha anunciado este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), entre ellos 70 edificios religiosos, 30 edificios históricos, 18 centros culturales, 15 monumentos, 12 museos y 7 bibliotecas".

