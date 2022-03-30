Hay vacío de más 7 horas en llamadas de Trump el 6 de enero de 2021

Los registros de la Casa Blanca muestran una brecha inexplicable de más de siete horas en las llamadas telefónicas del expresidente Donald Trump el día del letal ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, informaron el martes The Washington Post y CBS.

Los registros entregados al Comité Selecto del 6 de enero (conformado por miembros de la Cámara de Representantes) que investiga el ataque no mostraron ninguna llamada hecha a o por Trump entre las 11:17 y las 18:54 hora local, mientras sus partidarios asaltaban con violencia el Capitolio cuando los congresistas se disponían a certificar la derrota electoral de Trump en 2020, informaron los medios.

Las 11 páginas de registros entregados a los legisladores mostraron que Trump habló con al menos ocho personas por teléfono antes de la brecha y con 11 después, según el Post y la CBS.

Un portavoz del comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios en el Capitolio declinó hacer comentarios. No se pudo contactar de inmediato a los representantes de Trump para comentar el reporte.

La amplia información pública también cita múltiples conversaciones que Trump mantuvo el 6 de enero con aliados y legisladores, lo que ha llevado a los investigadores a indagar si se comunicó ese día a través de canales de información no oficiales, según el reporte, que cita a dos personas conocedoras de la investigación del Comité del 6 de enero.

.@chrislhayes on the missing Jan. 6 phone logs:



What a cover-up shows is consciousness of corrupt intent. Donald Trump and his allies—whether they removed calls from the log or made secret calls on burner phones—knew what they were doing was wrong and tried to hide it. pic.twitter.com/lYziAwedlz — All In with Chris Hayes (@allinwithchris) March 30, 2022

Asalto al Capitolio

Al menos siete muertes se han relacionado con el asalto al Congreso de Estados Unidos por parte de miles de partidarios de Trump, interrumpiendo la certificación del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

La multitud marchó hacia el Capitolio tras el encendido discurso del entonces presidente Donald Trump en un mitin en el que repitió su infundada afirmación de que su derrota frente al hoy mandatario, el demócrata Joe Biden, fue fruto del fraude.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, describió el año pasado la conversación que mantuvo con su correligionario republicano durante los disturbios del 6 de enero, diciendo que instó a Trump a retirar a sus partidarios y aceptar la derrota.