Trump pidió al Departamento de Justicia cambiar resultado de elecciones

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a las autoridades de alto rango del Departamento de Justicia para que revirtieran su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 por presunto fraude, amenazando con despedirlos si no cumplían sus exigencias.

Según documentos publicados por investigadores del Congreso, retomados por Reuters, el magnate intentó conseguir que el departamento tomara la medida sin precedentes de intervenir en el proceso electoral del año pasado.

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Las notas escritas a mano fueron tomadas por el entonces Vicefiscal General en funciones Richard Donoghue y divulgadas este viernes por la presidenta de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney.

Trump directly instructed DOJ to take steps to overturn the election.



He told them, “just say that the election was corrupt + leave the rest to me and the R. Congressmen.”



I will use every tool at my disposal to ensure all witness testimony is secured without delay.



More⤵ https://t.co/iejMftJch9 pic.twitter.com/T78BUaHdIY — Carolyn B. Maloney (@RepMaloney) July 30, 2021

El hecho de que el Departamento de Justicia permitiera que las notas escritas fueran entregadas a los investigadores del Congreso representa un drástico cambio respecto al gobierno de Trump, quien reiteradamente invocó el privilegio ejecutivo para eludir el escrutinio del Poder Legislativo.

Las notas recientemente publicadas detallan una llamada telefónica realizada el 27 de diciembre en la que Jeffrey Rosen, quien fue nombrado fiscal general en funciones pocos días después, mantuvo una conversación con Trump, en la que confirmó que no podían intervenir en el resultado de las elecciones.

Entienda que el Departamento de Justicia no puede y no va a dar un chasquido de dedos para cambiar el resultado de las elecciones.

Según la conversación, Trump dijo que no esperaba que cambiaran los resultados. “Solo diga que la elección fue corrupta y déjeme el resto a mí y a los congresistas”, añadió el expresidente, en referencia a los republicanos.

Exfuncionarios serán investigados por presunta corrupción de Trump

El cambio en el Departamento de Justicia facilitará que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes entreviste a testigos clave y recopile pruebas contra Trump como parte de su investigación en curso, detalló Reuters.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia decidió que, por “intereses legislativos imperiosos”, autorizaría que seis exfuncionarios de la administración pasada se presenten a entrevistas, incluidos Rosen y Donoghue, así como el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien renunció en medio de la presión del exmandatario, el exfiscal general adjunto Patrick Hovakimian y el exfiscal general adjunto Jeffrey Clark.

La comisión ha comenzado a programar entrevistas con testigos clave para investigar el alcance total de la corrupción del expresidente y utilizaré todas las herramientas a mi disposición para asegurarme que todos los testimonios de los testigos estén listos sin demora, señaló Maloney.

Clark se encuentra actualmente en el centro de una investigación en curso por parte del inspector general del Departamento de Justicia después de que saliera a la luz la noticia de que había conspirado con Donald Trump en un intento fallido por remover a Rosen para poder iniciar una averiguación sobre un presunto fraude electoral en Georgia.

En la llamada del 27 de diciembre con Rosen, Trump amenazó con poner a Clark a cargo, según las notas escritas a mano, diciéndole: “La gente me dice que Jeff Clark es genial, debería ponerlo a él a cargo. La gente quiere que reemplace a los líderes del Departamento de Justicia”.

A lo largo de la llamada, el expresidente reiteró afirmaciones falsas de que las elecciones habían sido robadas. “Es posible que ustedes no sigan internet como yo”, argumentó.

Rosen y Donoghue intentaron decirle a Trump que su información era incorrecta varias veces. “Estamos haciendo nuestro trabajo, gran parte de la información que está obteniendo es falsa”, sentenciaron.

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