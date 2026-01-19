¡Sin Nobel no hay paz! El insólito “berrinche” de Trump que amenaza con incendiar la relación con Europa

Donald Trump ha dejado al mundo en shock con una nueva forma de hacer diplomacia: el chantaje directo. En un mensaje enviado al Primer Ministro de Noruega, el mandatario estadounidense confesó que, tras no ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz —según él, por haber detenido ocho guerras—, ya no se siente obligado a buscar la estabilidad global. Ahora, su único objetivo es lo que sea bueno para Estados Unidos, y eso incluye tomar el control total de Groenlandia para “protegerla” de Rusia y China, sin importar que deba declarar una guerra comercial contra Europa.

El conflicto por #Groenlandia escala @realDonaldTrump fija fecha límite y amenaza con aranceles a #Europa si no se concreta la "compra total" de la isla.



Europa responde unida: solidaridad con #Dinamarca y rechazo al uso de la coerción. 🌍 @rodrigolema96 con la… pic.twitter.com/BnyTZ7ZN9z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

¿Noruega tiene la culpa por la furia de Trump? El reclamo por el Nobel

El conflicto escaló cuando el gobierno de Noruega intentó mediar para reducir las tensiones. Trump respondió con un regaño, argumentando que si Noruega no le daba el reconocimiento, él pensaría en sus propios intereses.

Sin embargo, hay un detalle que Trump parece ignorar: el gobierno noruego le recordó que ellos no eligen al ganador; el premio lo otorga un Comité independiente. Para Trump, esto no es excusa, y ha puesto la mira en el Ártico como su “premio” de consolación.

El ultimátum para Europa: Groenlandia o aranceles

La amenaza tiene una fecha de caducidad muy cercana: el 1 de febrero. Si Dinamarca no acepta la “compra total” de la isla, Trump impondrá impuestos del 10% a ocho países europeos. Por si fuera poco, advirtió que esa cifra subirá al 25% en junio.

Dinamarca ya respondió de forma tajante: “No somos una inmobiliaria”, y aseguró que no hay presencia militar china o rusa en la isla que justifique una intervención estadounidense.

Dicen que #Groenlandia no se vende



Este sábado, las calles de Groenlandia y Dinamarca se llenaron de un grito unificado: el respeto a su territorio. Miles de personas alzaron la voz contra la intención de Donald Trump de adquirir la isla.



Con banderas y consignas, los… pic.twitter.com/5XAWzyGKxz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2026

Europa se une contra la “coerción” de Trump

Incluso los amigos más cercanos de Trump en Europa están dando un paso atrás. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni , calificó la medida como un error, mientras que líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido ya preparan una respuesta.

El canciller alemán, Friedrich Merz, fue claro al decir que Europa también sabe reaccionar, y la Unión Europea ha cerrado filas en solidaridad absoluta con Dinamarca, prometiendo defenderse de cualquier forma de chantaje económico.

El reloj avanza hacia una guerra comercial

Estamos ante el fin de la era de los “aliados tradicionales”. Trump ha dejado claro que la diplomacia ahora se basa en el “precio y la fecha”. Mientras los diplomáticos europeos están en shock por el tono de los mensajes, Groenlandia se mantiene firme en su soberanía.

El mundo observa con nerviosismo cómo se acerca febrero, en lo que podría ser el inicio de una ruptura histórica entre Estados Unidos y sus socios más antiguos.