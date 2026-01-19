¿Donald Trump quiere Groenlandia porque no le dieron el premio Nobel? Esto dice el primer ministro de Noruega

El conflicto de Estados Unidos por tener control de Groenlandia puede que no se deba a una posición estratégica en términos militares o de recursos naturales, sino porque Donald Trump no recibió el premio Nobel de la Paz en 2025.

Así lo dejó ver Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega, quien reveló una carta que le envió el presidente de la Unión Americana, donde el mandatario expresaba su frustración por no recibir el galardón instituido por el científico Alfred Nobel.

La carta de Donald Trump que vincula el Nobel de la Paz con Groenlandia

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América ”, menciona el mensaje del presidente estadounidense.

Noruega revela la frustración de Trump por no recibir el galardón en 2025

El primer ministro de Noruega confirmó que ese mensaje lo recibió ayer domingo 18 de enero de 2026 en la tarde, en respuesta a una carta que envió a su nombre y en el de Alexander Stubb, presidente de Finlandia, mencionó Jonas Gahr Store en un comunicado.

“En nuestro mensaje a Trump, le expresamos nuestra oposición a sus anunciados aumentos arancelarios contra Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de reducir la tensión y propusimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo ese mismo día. La respuesta de Trump llegó poco después de enviar el mensaje. Fue su decisión compartir su mensaje con otros líderes de la OTAN”, declaró Store.

Tensión diplomática: aranceles y la disputa por el control del Ártico

El ministro noruego recordó a Trump que el Comité Nobel es independiente y el gobierno no controla a quien le otorga el galardón. Cabe recordar que en 2025, María Corina Machado, lideresa de la oposición en Venezuela , recibió el Premio Nobel de la Paz. La semana pasada, la opositora obsequió la medalla a Trump en una visita a la Casa Blanca.

Noruega respalda a Dinamarca en Groenlandia y fortalece a la OTAN en el Ártico

Store mantiene su postura clara sobre Groenlandia. “ Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto. También apoyamos que la OTAN, de forma responsable, esté tomando medidas para fortalecer la seguridad y la estabilidad en el Ártico”, mencionó el primer ministro noruego.

