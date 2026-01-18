¿Se puede transferir o regalar un premio Nobel? Esto dice la Fundación Nobel

Los ganadores del premio Nobel reciben una medalla de oro, un diploma y una cantidad de dinero. No obstante, tras el regalo que hizo María Corina Machado, lideresa de la oposición de Venezuela, a Donald Trump, presidente de Estados Unidos , surgen preguntas sobre si es posible donar o regalar la medalla.

La Fundación Nobel señaló que el premio y el reconocimiento están ligados a la persona u organización premiada con el galardón, por lo que eso no cambia el estatus del premio a quien se le haya concedido.

¿Es posible transferir o donar una medalla del Premio Nobel?

“Un galardonado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado. El premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre”, mencionó el Instituto Noruego del Nobel en un comunicado.

No obstante, la Fundación Nobel especifica que no imponen restricciones sobre el uso que un laureado pueda hacer de la medalla, el diploma o el dinero del premio, ya que ellos tienen “libertad para conservar, regalar, vender o donar estos artículos”.

Statement from the Nobel Foundation



One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD — The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026

Historial de medallas Nobel vendidas y donadas en el pasado

La Fundación Nobel recuerda que varias medallas son exhibidas en museos y otros premiados las han regalado o incluso vendido.



Kofi Annan: Nane Annan, viuda del exdirigente de la ONU, donó la medalla y el diploma a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

James Watson: en 2014, el científico vendió su medalla del Nobel de Medicina ganada en 1962 por 4.76 millones de dólares, con el fin de dedicarlo a investigación. Alisher Usamnov, multimillonario ruso, la compró, pero se la devolvió a uno de los descubridores de la estructura del ADN.

La reacción de Donald Trump tras el regalo de María Corina Machado

Un día después de haber recibido la medalla del Nobel de la Paz de María Corina Machado , Donald Trump señaló que ella le ofreció la medalla y que él se la merece más que nadie.

“Bueno, me lo ofreció. Me pareció muy amable. Dijo: 'Sabes, has puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que tú'. Y me pareció un gesto muy amable. Y, por cierto, creo que es una mujer muy buena. Y volveremos a hablar”, declaró el 16 de enero de 2026.

