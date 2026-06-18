Trump exhibe a México en el G7: asegura que los cárteles controlan el país

Las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la situación de seguridad en México dejaron de ser un mensaje dirigido únicamente a su audiencia nacional. Ahora fueron expuestas en el escenario político más importante del mundo: la Cumbre del G7, donde el mandatario estadounidense aseguró que los cárteles controlan por completo el territorio mexicano y volvió a insistir en que el país enfrenta una grave pérdida de gobernabilidad.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de la reunión celebrada en Evian, Francia, Trump afirmó que “México ha perdido el control de su país” y sostuvo que los grupos del crimen organizado son quienes realmente ejercen el poder.

Trump coloca a México entre los temas prioritarios de la agenda internacional

Las declaraciones no ocurrieron en un evento menor. Trump estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial Jamieson Greer.

En ese contexto, el mandatario explicó que uno de los acuerdos alcanzados entre los países del G7 estuvo relacionado con el combate a la migración ilegal y el tráfico internacional de drogas.

Al referirse a este último tema, señaló que gran parte del flujo de narcóticos llega a territorio estadounidense a través de la frontera con México, por lo que insistió en reforzar la coordinación internacional para frenar esa problemática.

Las declaraciones mantienen la línea del discurso que Trump ha sostenido desde hace meses, en el que vincula de manera directa la seguridad fronteriza con el combate a los cárteles mexicanos.

El combate al narcotráfico vuelve al centro del discurso de Estados Unidos

La postura del presidente estadounidense se dio durante una cumbre en la que participaron algunos de los principales líderes del mundo, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de representantes de la Unión Europea.

En otra intervención, Trump calificó la reunión del G7 como una de las más exitosas y destacó los acuerdos alcanzados sobre distintos temas internacionales.

Afirmó que, tras los avances anunciados respecto a Irán, la atención de su gobierno continuará enfocándose en otros desafíos de seguridad, entre ellos el combate al tráfico de drogas que, según reiteró, tiene como principal punto de origen la frontera con México.