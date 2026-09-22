Trump arremete contra 125 países en su discurso en la ONU
Donald Trump regresó a la ONU con un discurso cargado de tensión, arremetiendo contra la Corte Penal Internacional.
En su regreso a la Asamblea General de la ONU, Donald Trump utilizó su discurso para repasar los principales frentes de su política exterior, arremetiendo contra la Corte Penal Internacional, tribunal que está compuesto por 125 países.
Al margen del discurso, el mandatario estadounidense sostuvo reuniones con el primer ministro británico, la primera ministra japonesa y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.