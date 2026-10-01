Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca con honores

El jueves 24 de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció una ceremonia de honor en la Casa Blanca para dar la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, con motivo de su visita de Estado a Estados Unidos. Ambos mandatarios pronunciaron sendos discursos y sostuvieron conversaciones.

A su llegada a la Casa Blanca en limusina, el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por el presidente Donald Trump y Melania Trump. Los dos presidentes y sus esposas posaron juntos para los fotógrafos. Al son de la música militar, Trump y Xi se dirigieron al Salón de la Cruz. La banda militar interpretó los himnos nacionales de China y Estados Unidos.

Concluida la interpretación, Xi expresó sus más sinceros saludos al pueblo estadounidense y sus calurosas felicitaciones por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos en nombre de los más de 1,400 millones de chinos. Recordó que, a pesar de sus diferentes condiciones nacionales, mediante el diálogo franco, profundo y continuo, los dos países pueden entenderse mejor el uno al otro, buscar los terrenos comunes dejando de lado las diferencias y fomentar la confianza mutua.

Señaló que China y Estados Unidos son líderes en inteligencia artificial y que tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la inteligencia artificial para bien, así como garantizar que su desarrollo esté siempre bajo el control humano y contribuya al bienestar de las personas. Manifestó que ambas naciones deben defender el límite de no conflicto ni confrontación. Con ello, agregó, se superará la trampa de Tucídides. Recordó que chinos y estadounidenses lucharon hombro a hombro contra la agresión fascista y que ambos pueblos jamás han olvidado esa parte de la historia.

Xi Jinping busca construir una base sólida en la relación con EU

El mandatario chino afirmó que la esperanza de las relaciones entre China y Estados Unidos radica en los pueblos, y su futuro, en los jóvenes. En este sentido, anunció que el país invitará a 100,000 jóvenes estadounidenses a visitar China con fines de intercambio y estudio durante los próximos cinco años y declaró que, en los próximos días, las pandas Ping Ping y Fu Shuang llegarán al Zoológico de Atlanta. Llamó a estar a la altura de las expectativas de sus pueblos, mostrar la iniciativa histórica, seguir fomentando la amistad y trabajar juntos para construir un mundo mejor.

Por su parte, Trump aseguró haber forjado una gran amistad con Xi, construida, según sus palabras, con base en el respeto mutuo y los intereses vitales de los pueblos de ambos países. Prometió que ambas partes mantendrán la cooperación y contribuirán a un mundo mejor. Afirmó que sostendría conversaciones con Xi sobre cuestiones de relevancia como el comercio, la seguridad, la inteligencia artificial y la tecnología, con el fin de sentar una base sólida para la paz y la prosperidad en el mundo en las próximas décadas.

Después de las intervenciones, Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, presenciaron una actuación de la banda del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en compañía de Trump y Melania. Los dos presidentes pasaron revista militar en el Jardín de las Rosas. La banda militar interpretó la fanfarria de apertura, y las guardias de honor de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron desfiles tradicionales e interpretaron música instrumental. Múltiples aviones de combate sobrevolaron la Casa Blanca en honor de los presidentes y sus esposas.

Finalmente, Trump y Xi se retiraron a la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde sostuvieron intercambios cordiales y amistosos. Cai Qi, Wang Yi y He Lifeng, entre otros, estuvieron presentes en los eventos.

