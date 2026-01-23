¡Están fuera! Trump retira invitación a Canadá para la “Junta de Paz”

Lo que prometía ser una alianza estratégica terminó en un desplante público. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje directo al primer ministro de canadiense, Mark Carney : la invitación para que Canadá se uniera al "Junta de Paz" (Board of Peace) ha sido revocada.

Trump calificó a este nuevo cuerpo colegiado como el grupo de líderes más prestigioso jamás reunido, dejando claro que Carney ya no es bienvenido en este selecto círculo.

JUST IN: U.S. President Donald Trump says Board of Peace is withdrawing its invitation to Canadian Prime Minister Mark Carney. pic.twitter.com/7qEGWVGaLQ — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 23, 2026

Por qué Trump retiró la invitación a Canadá

El detonante de esta decisión fue la participación de Mark Carney en el Foro Económico Mundial . Durante su intervención, el mandatario canadiense no se guardó nada y habló de una "ruptura" en el orden mundial basado en reglas, señalando indirectamente el comportamiento agresivo de la administración Trump como la causa principal.

Aunque Carney había aceptado la invitación "en principio", sus críticas sobre la estructura y el financiamiento del organismo parecen haber sido la gota que derramó el vaso para el republicano.

Trump: "Canadá vive gracias a Estados Unidos"

La tensión escaló rápidamente de los documentos a los micrófonos. El miércoles, Trump lanzó una advertencia frontal durante su propio discurso: "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones".

La respuesta de Carney no tardó en llegar, defendiendo la soberanía de su nación al asegurar que Canadá no depende de su vecino para existir, sino que prospera por su propia identidad y esfuerzo como canadienses.

Trump to Carney: "Canada lives because of us. Mark, remember that before you make those speeches." pic.twitter.com/ZwlTdSdSgN — End Wokeness (@EndWokeness) January 21, 2026

Qué es la Junta de Paz de Trump

Originalmente, Trump propuso la Junta de Paz como la fase final de un plan de 20 puntos para lograr el cese al fuego en Gaza , negociado en septiembre. En noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU le otorgó legitimidad para que la junta se encargue de supervisar que la zona sea desmilitarizada y reconstruida. Sin embargo, los planes actuales la describen como una organización internacional permanente para intervenir en cualquier zona del mundo que sufra conflictos.

Quiénes son parte de la Junta de Paza para Gaza

Mientras Canadá queda fuera, la lista de naciones que han dicho "sí" al proyecto de Trump sigue creciendo. Entre los miembros confirmados destacan potencias de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de naciones latinoamericanas como Argentina y Paraguay.

Incluso figuras polémicas como Benjamin Netanyahu de Israel y Alexander Lukashenko de Bielorrusia se han sumado a esta iniciativa que Trump pretende presidir para rediseñar la resolución de conflictos globales.