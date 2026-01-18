Trump envía invitaciones para formar la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , envió invitaciones formales a líderes de distintos países para integrarse a una iniciativa denominada Junta de Paz , un organismo impulsado por su administración para supervisar un gobierno temporal en Gaza .

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por Reuters, la carta enviada por Trump plantea comenzar con el conflicto en Gaza, donde rige un alto el fuego frágil desde octubre de 2025, y posteriormente ampliar el alcance del mecanismo para intervenir en otros conflictos internacionales.

La propuesta, anunciada previamente por la Casa Blanca, ha generado reacciones encontradas, tanto por su diseño político como por la ausencia de representantes palestinos y la oposición expresada por Israel a la composición de algunos de los órganos anunciados.

Trump impulsa la Junta de Paz para Gaza como eje de su estrategia internacional

Según el plan dado a conocer por la Casa Blanca en octubre, Trump se autoproclama presidente de la Junta de Paz , un organismo que tendría la tarea de supervisar la administración temporal de Gaza durante un periodo de transición.

En entrevista con Reuters, Trump afirmó que su intención es comenzar con Gaza y después abordar otros conflictos en el mundo, describiendo la iniciativa como un nuevo enfoque para resolver disputas internacionales bajo liderazgo estadounidense.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

¿A quiénes invitó Trump a integrar la Junta de Paz para Gaza?

Entre los integrantes anunciados por la Casa Blanca se encuentran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el enviado especial, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair; y el yerno de Trump , Jared Kushner.

Además, fuentes diplomáticas señalaron que los líderes de Francia, Alemania, Australia y Canadá figuran entre los invitados, mientras que Egipto y Turquía confirmaron haber recibido la carta enviada por Trump . La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también habría sido convocada.

Today, as my first official act, I adopted and signed the NCAG Mission Statement, affirming our governing mandate and operating principles:



Authorized by the UN Security Council Resolution 2803 and President Donald J. Trump’s 20-Point Peace Plan, the National Committee for the… pic.twitter.com/WJJZLtW356 — Dr. Ali Shaath (@AliShaathNCAG) January 17, 2026

Junta Ejecutiva de Gaza y el desacuerdo de Israel

De manera paralela, la Casa Blanca anunció la creación de una Junta Ejecutiva de Gaza, integrada por 11 miembros que apoyarían a la administración tecnocrática del enclave palestino.

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señaló que la composición de esta junta no fue coordinada con Israel y contradice su política, en aparente referencia a la participación de Turquía, país al que Israel se opone como actor en la gobernanza de Gaza .

Reacciones internacionales tras el envío de las invitaciones

El envío de las invitaciones por parte del presidente Donald Trump abrió una nueva fase diplomática en torno al futuro de Gaza , en medio de un alto el fuego frágil que se mantiene desde octubre y que ha sido señalado por ambas partes como vulnerable a nuevas tensiones.

Fuentes diplomáticas consultadas por Reuters señalaron que algunos gobiernos analizan con cautela el alcance de la Junta de Paz y su papel en la supervisión de un gobierno temporal en el enclave palestino , especialmente ante la falta de claridad sobre sus atribuciones y su duración.