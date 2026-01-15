¿Tregua real o ilusión? Estados Unidos activa la segunda fase del cese al fuego en Gaza

Este miércoles, el gobierno de los Estados Unidos dio un paso decisivo al anunciar el inicio de la segunda etapa de su plan de 20 puntos para Gaza. Tras meses de intensos combates, el enviado especial, Steve Witkoff, confirmó que la prioridad ahora es la "desmilitarización" y la creación de un gobierno técnico que gestione el territorio.

Este movimiento es visto como la apuesta más fuerte del presidente Donald Trump en política exterior durante su segundo mandato, buscando transformar un alto el fuego temporal en una solución permanente que permita a Israel retirarse de la zona y a los palestinos comenzar a reconstruir sus vidas.

Trump envoy warns Hamas of 'serious consequences' as administration launches Phase 2 of Gaza planhttps://t.co/hOxXgd3KXY — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

El plan para Gaza incluye una "gobernanza tecnocrática", ¿qué significa?

Para que Gaza funcione sin la influencia directa de grupos armados , el plan propone una "gobernanza tecnocrática". Esto significa que el enclave no será dirigido por políticos de facciones tradicionales, sino por una comisión de expertos, ingenieros y administradores (llamados tecnócratas) encargados de servicios básicos como hospitales, escuelas y agua.

Este equipo, dirigido por figuras diplomáticas internacionales y expertos locales, actuará como un gobierno de transición hasta que se logre una reforma política profunda que permita un control autónomo y estable.

La comisión de los 15: Los elegidos para el cambio en Gaza

Para que el plan camine, se formó una comisión de 15 miembros aprobada cuidadosamente para evitar vetos. Aunque los nombres se han mantenido bajo reserva, se sabe que figuras como el diplomático búlgaro, Nickolay Mladenov y el experto palestino, Ali Shaath, liderarán este consejo.

La agencia de seguridad de Israel, el Shin Bet, dio su visto bueno a los integrantes tras verificar que no tuvieran vínculos con Hamás, cumpliendo así con una de las condiciones más estrictas impuestas para permitir que este grupo tome las riendas administrativas de la Franja.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

Desmilitarización y la nueva fuerza de seguridad

Uno de los puntos más difíciles de la Fase dos es la creación de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF). El objetivo es desplegar tropas de varios países que apoyen a una nueva policía palestina mientras el ejército israelí se retira. Sin embargo, este es el "cuello de botella" del acuerdo: hasta ahora, pocos países han querido comprometer soldados para esta tarea.

Sin esta fuerza internacional, la seguridad de la zona queda en el aire, lo que genera dudas sobre si Israel realmente completará su salida del territorio ocupado.

El obstáculo de los rehenes

A pesar del anuncio de EU, el gobierno de Benjamín Netanyahu y las familias de las víctimas se oponen a avanzar mientras el cuerpo del rehén, Ran Gvili, siga retenido en Gaza. Israel ha respondido bloqueando pasos clave, como el cruce de Rafah, exigiendo la devolución inmediata de los restos.