Trump sacude Davos: propone negociar la adquisición de Groenlandia y presume “éxito económico histórico”

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se colocó, una vez más, en el centro del debate internacional al plantear la reapertura de negociaciones para la adquisición de Groenlandia, al tiempo que defendió con firmeza los resultados de su política económica y energética.

El mandatario estadounidense describió a Groenlandia como un territorio “enorme, prácticamente deshabitado y sin defensa suficiente”, ubicado en un punto estratégico clave entre Estados Unidos, Rusia y China.

Trump subrayó que aunque forma parte del Reino de Dinamarca , la isla se localiza en la frontera norte del hemisferio occidental y representa, según sus palabras, un interés central para la seguridad nacional estadounidense: “Es Estados Unidos el único país que puede proteger esta gigantesca masa de tierra”, dijo Trump, asegurando que una eventual adquisición no representaría una amenaza para la OTAN, sino que fortalecería la seguridad de toda la alianza.

¿Qué dijo Trump en Davos sobre la economía de Estados Unidos?

En su discurso, Trump contrastó su gestión con la del expresidente Joe Biden, asegurando que heredó una economía afectada por la estanflación, pero que después de un año de sus políticas, el país vive, según afirmó, bajo un crecimiento económico elevado, además, con inflación prácticamente inexistente.

Estados Unidos es el motor económico del planeta, y cuando Estados Unidos crece, el mundo crece. Trump en Davos 2026

El magnate republicano también defendió su política arancelaria, asegurando que logró reducir el déficit comercial mensual en un 77% sin provocar inflación, pese a que, según dijo, expertos y gobiernos europeos advirtieron todo lo contrario.

Trump choca con Europa: menos burocracia y más energía

El mandatario estadounidense también presumió una reducción de más de 270 mil burócratas federales, un recorte de 100 mil millones de dólares en gasto público y una disminución del déficit presupuestal del 27%, cifras que no fueron verificadas de manera independiente durante el foro, pero que fueron parte fundamental de su mensaje.

En materia energética, Trump aseguró que Estados Unidos alcanzó niveles récord en producción de gas natural y petróleo, incrementando esta última en 730 mil barriles diarios, y afirmó que el precio de la gasolina está por debajo de los 2.50 dólares por galón en varios estados de la “unión americana”.

Además, lanzó una dura crítica al Green New Deal, al que calificó como un “engaño”, señalando que Europa sufrió una crisis energética por adoptar políticas similares.

Trump en Davos: ¿nuevo giro en el orden geopolítico?

El discurso de Trump en Davos deja en claro que su visión combina seguridad territorial, nacionalismo económico y confrontación ideológica con Europa; con lo que se reabren los debates que podrían redefinir la relación transatlántica y el equilibrio geopolítico global. La pregunta abierta es: ¿son estas propuestas una estrategia realista o una señal de una política exterior más agresiva en los próximos años?