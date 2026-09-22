¿Represión? Casa Blanca lanza “Trump TV” tras veto a la prensa

La Casa Blanca anunció el lanzamiento de Trump TV, una nueva plataforma digital dedicada a difundir información relacionada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las actividades de su administración. Esta iniciativa surge en medio de las tensiones entre el mandatario y distintos medios de comunicación estadounidenses.

Y es que, de acuerdo con la información difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, el nuevo canal ofrecerá contenido relacionado con el presidente y su gobierno. Su lanzamiento ocurre mientras continúa la controversia por las restricciones impuestas a varios medios para acceder a las instalaciones presidenciales.

¿Qué es Trump TV y qué contenido transmitirá?

La nueva plataforma, presentada como “Trump TV: The Essentials Station”, ofrecerá una programación digital disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, según la información difundida por la Casa Blanca.

Entre los contenidos anunciados se encuentran discursos anteriores de Donald Trump, momentos relevantes de su administración, anuncios oficiales y material relacionado con las actividades del gobierno estadounidense.

Sin embargo, algunos reportes señalan que todavía no está claro si el canal ofrecerá una cobertura en directo de los acontecimientos presidenciales o si su programación estará integrada principalmente por material grabado.

IT'S LIVE. 📺🦅



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



📲 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Trump mantiene polémica con CNN, MS NOW y Politico

El lanzamiento de Trump TV se produce después de que Donald Trump anunciara que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la cobertura en la Casa Blanca.

El presidente justificó la medida mediante acusaciones de difusión de "información falsa" y cuestionó la manera en que estos medios han cubierto a su administración.

Cadenas de televisión suspenden cobertura del presidente Trump

La polémica también provocó cambios en la cobertura televisiva de las actividades presidenciales.

El martes 21 de septiembre, ABC, CBS, NBC y Fox News anunciaron la suspensión de su participación en la cobertura conjunta de eventos presidenciales, conocida como TV pool, en respuesta a la exclusión de CNN.

