TSA, el programa para saltarte filtros de seguridad al volar en EU; ¿cómo entrar?

La Administración de Seguridad en el Transporte es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que gestiona los sistemas de seguridad en los aeropuertos, en el Metro y hasta en los ferrocarriles de la Unión Americana.

Al respecto, la TSA (Transportation Security Administration) cuenta con un programa, TSA PreCheck, que beneficia a los viajeros que son considerados confiables, además de que les permite que sus controles de seguridad sean mucho más ágiles. Cabe señalar que TSA aplica para antes de abordar un vuelo y desde cualquiera de los aeropuertos de Estados Unidos.

¿Qué es y para quienes aplica un TSA “PreCheck”?

El TSA PreCheck,se trata de una iniciativa destinada para que los viajeros considerados de confianza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, puedan pasar de una manera más fácil y rápida los filtros de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos.

Un TSA PreCheck puede ser obtenido por aquellas personas que sean ciudadanos estadounidenses ya sean nativos o nacionalizados, además de aquellas personas que cuenten con la ciudadanía permanente en Estados Unidos. Cabe señalar no solamente por cumplir con este primer paso, se podrá obtener un TSA PreCheck.

Is TSA PreCheck® missing from your boarding pass? First, ensure your name, date of birth, & known traveler number (KTN) are correctly entered in your airline reservation. You’ve updated this info and still can't see the indicator? Watch the video for contact options. #TSAPreCheck pic.twitter.com/T6Ea8dxptB — TSA (@TSA) October 17, 2023

¿Cómo puedo solicitar un TSA “PreCheck”?

La manera más sencilla y rápida de solicitar un TSA PreCheck es que envíes tu solicitud por internet además de que deberás programar una cita en alguno de los centros de atención que existen en todos los estados de Estados Unidos, además de Puerto Rico, Canadá y Qatar.

En esta cita presencial, que tiene una duración aproximada de unos 10 minutos, los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte van a corroborar la información de tu solicitud, además de que van a registrar tus huellas dactilares.

La respuesta a la solicitud de tu TSA PreCheck podrá tardar entre tres y cinco días hábiles, aunque en algunas ocasiones se puede tardar hasta 60 días y por ello es que los expertos recomiendan que en caso de una renovación de la TSA, se realice hasta unos 60 días antes de su vencimiento.

En los casos de una respuesta positiva, la Administración de Seguridad en el Transporte te enviará la notificación correspondiente. En esta confirmación se incluirá un Known Traveler Number (KNT), este número deberá ser registrado en cada una de las reservaciones que el viajero efectúe en sus siguientes viajes.

Beneficios que otorga un TSA “PreCheck”

TSA señala que con tu TSA PreCheck, el tiempo de revisión en los controles de seguridad de los aeropuertos de todo Estados Unidos, es de máximo 5 minutos.



En la revisión no será necesario quitarse zapatos, cinturones



No será necesario sacar objetos del equipaje de mano.



Cabe señalar que algunas tarjetas de crédito de Visa, American Express y Mastercard, cuentan con programas de lealtad por lo que brindan beneficios extras a los clientes que cuenten con este pase TSA PreCheck.