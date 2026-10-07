¿Tu perro puede sentir si estás enojado o tienes miedo? Esto reveló un estudio de iScience sobre lo que pueden percibir los lomitos del ser humano

Quienes tenemos un perro en casa sospechamos que entienden nuestras emociones al vernos. Un reciente estudio publicado en la revista iScience comprobó que los perros sí procesan de forma diferente nuestras expresiones faciales.

Su cerebro tiene cambios entre la cara de alguien feliz, asustado o molesto. Te cuento qué descubrieron los investigadores y qué otras pistas usan para leer lo que sentimos.

El estudio lo hicieron especialistas en comportamiento animal mediante resonancias magnéticas.

¿Cómo reaccionan los perritos cuando te ven feliz?

Durante los experimentos con resonancia magnética, los científicos notaron que las caras sonrientes provocan una mayor actividad en la corteza temporal y el núcleo caudado del perro, ambas del cerebro, zonas vinculadas al procesamiento social.

El cerebro de la mascota reacciona rápido ante una sonrisa. Aunque la prueba no determinó si el animal se siente alegre de forma automática al ver a alguien contento.

De acuerdo con #ExpertoUNAM, los perros utilizan las expresiones faciales junto con el tono de voz, los movimientos y la postura corporal para interpretar las señales de una persona > https://t.co/t2mdGlBhm9 pic.twitter.com/lQVObjDC0k — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2026

¿Cómo diferencian los perros el miedo, el enojo y la tristeza?

Al analizar todo el cerebro con herramientas de aprendizaje automático, las imágenes mostraron que las mascotas diferencian bien un rostro con miedo de uno con enojo o tristeza.

El sistema no detectó una diferencia marcar entre la cara de alguien molesto y alguien triste. Esto prueba que su mente no trata todas las emociones negativas por igual.

Lo que dice la ciencia sobre lo que sienten los perros

Aunque las pantallas mostraron cambios de actividad cerebral, esto no significa que el perro entienda el concepto de "enojo" o "miedo" como lo hacemos nosotros.

Los expertos aclararon que la prueba midió la respuesta estímulo-vista en un laboratorio con fotos de desconocidos.

Por eso, no hay que asumir que todos los perros reaccionarán igual en la vida diaria.

¿En qué se fijan los perros?

Fuera del laboratorio, los lomitos usan un paquete completo de señales. De acuerdo con expertos de la UNAM, combinan tu expresión facial con tu tono de voz y tu postura.

Además, estudios de la revista PLOS ONE demostraron que detectan los cambios químicos del estrés a través del aliento y el sudor.

La experiencia de vida del perro influye en su reacción

La forma en que tu mascota responde a tu estado de ánimo también depende de lo que ha vivido contigo. Un perro que tuvo una buena socialización y enseñanzas con premios entenderá mejor tus gestos.

En cambio, quienes han sufrido gritos o maltratos pueden reaccionar con temor o defensa ante una cara molesta.