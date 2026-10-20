VIDEO: Sorprende en redes el costoso altar en la tumba de “El Mencho”: catrinas monumentales y miles de flores

A ocho meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" exlíder del CJNG en Tapalpa, su tumba dejó atrás cualquier rastro de discreción para este próximo Día de Muertos. Miles de flores de cempasúchil, catrinas monumentales y enormes cruces transformaron el espacio, atrapando la atención de los internautas por el nivel de detalle y el evidente costo de la decoración.

Un montaje costoso que acaparó las miradas

El negocio local "Alex´s Florerías" presumió el montaje en sus redes catalogándolo como “arte floral”. El diseño no escatimó en gastos: muestra cruces tapizadas en tonos naranjas y rojos, figuras de San Judas Tadeo y piezas a gran escala de un perro y un gallo, este último haciendo un guiño directo al apodo de Oseguera Cervantes.

La extravagante ornamentación, en esta primera conmemoración tras el operativo militar del 22 de febrero de 2026, abarcó también la lápida de su operador "El Tuli". Sin mencionar de quiénes eran los sepulcros, los creadores del altar lograron que sus videos resaltaran rápidamente en internet por la magnitud de los adornos.

No es el primer adorno a su tumba

Apenas en agosto de este año, el sepulcro ya había dado de qué hablar cuando amaneció cubierto con impresionantes y costosos arreglos florales. Trabajadores del camposanto revelaron que las ofrendas ingresaron de forma sigilosa durante la madrugada, transformando por completo el aspecto del lugar. En aquella ocasión, el centro de atención fue una Virgen monumental tejida con cientos de rosas rojas, lirios y flores blancas, colocada directamente sobre la lápida.

El inusual turismo en el cementerio

El impacto visual del altar refleja un fenómeno atípico dentro del panteón Jardín Recinto de la Paz. Desde mayo de 2026, según las autoridades de Jalisco reportan un inusual flujo de visitantes. Curiosos de otros estados llegan sin tener familiares sepultados ahí; su única intención es conocer el sitio y llevarse una fotografía.

Este constante turismo transformó la dinámica del lugar. La administración reporta que el enorme tamaño de los arreglos florales frecuentemente invade los espacios de las tumbas vecinas. Hoy el sitio es un imán de curiosos, donde la lápida principal presume la frase de Emiliano Zapata: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, mientras que la de su operador dicta que su lealtad "fue hasta la muerte".