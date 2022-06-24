Encuentra tumba inca de hace 500 años en una casa de Perú

Durante la renovación de una casa en Lima, Perú, los propietarios encontraron los restos de una antigua tumba inca que podría datar del siglo XV.

Un grupo de arqueólogos peruanos acudió al lugar para desenterrar la tumba inca que se encontraba a cuatro metros de profundidad y dentro de ésta hallaron restos óseos de más de una persona.

“Recuperamos unos restos arqueológicos que estaban dentro de una fosa de cuatro metros de profundidad. Allí encontramos tres fardos funerarios que contenían más de un cuerpo con un rico ajuar funerario correspondiente a la época Inca”, indicó el arqueólogo peruano Julio Abanto.

Los expertos creen que las restos hallados en la tumba inca pudieron pertenecer a personas de élite de esa época.

El descubrimiento ocurrió en el sitritolimeno de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, y los arqueólogos consideran que en el lugar puede haber más restos de la cultura Inca.

|Reuters

“Era algo que no esperaba, no sabía exactamente qué había allí”, dijo el dueño de la casa donde se encontraron la tumba inca con restos humanos que tienen más de 500 años de antigüedad.

“Toda esta zona urbana está catalogada como una zona de emergencia, es decir, cuando los vecinos quizás hagan alguna actividad de remoción de suelo puedan darse con la sorpresa de encontrar contextos arqueológicos”, expresó el expertos.

Perú tiene cientos de sitios arqueológicos de la cultura Inca

Perú , hogar del destino turístico Machu Picchu, tiene cientos de sitios arqueológicos de culturas que se desarrollaron antes y después del Imperio Inca, que dominó la parte sur de América del Sur hace 500 años, desde el sur de Ecuador y Colombia hasta el centro de Chile.

Los mayores restos arqueológicos en Perú son las ruinas inca de Machu Picchu ubicadas en los Andes y las misteriosas líneas de Nasca, dibujadas en un desierto costero, hace más de mil 500 años, en la región de Ica.

