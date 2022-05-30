Arqueólogos descubren galería subterránea de cultura Chavín en Perú

Un equipo de arqueólogos descubrió una galería subterránea, la nueva red de túneles debajo del templo Chavín de Huántar en Perú, un centro religioso y administrativo que se desarrolló desde hace unos 3 mil años en los Andes del país, señala uno de los investigadores.

La galería subterránea y túneles fueron encontrados el 20 de mayo y tienen rasgos de que habrían sido construidos en tiempos más remotos del laberinto de galerías que existe en el templo, dijo John Rick, arqueólogo de la Universidad de Stanford de Estados Unidos (EU) que participó en los trabajos en la región andina de Ancash.

En Chavín de Huántar, ubicado a 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar, se han identificado al menos 35 pasadizos bajo tierra que se comunican entre sí, construidos entre los mil 200 y 200 años antes de Cristo en la falda de la cordillera andina.

"Es una galería, pero muy distinta, de otra forma deconstrucción, tiene rasgos de épocas más tempranas que nunca hemos visto en galerías", afirmó Rick.

En la angosta edificación se hallaron dos cuencos de piedra o vasijas ceremoniales, una de ellas con un tallado de cabeza de un cóndor en su extremo y alas grabadas al costado, agrega el investigador.

¡Se anunció el hallazgo de una nueva galería ceremonial de 3,000 años de antigüedad en Chavín de Huántar! 🔎​🙌​



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Galería subterránea de 3 mil años de cultura Chavín en Perú

Chavín de Huántar, declarado Patrimonio de la Humanidad en al año de 1985, fue inspiración de las fuerzas armadas de Perú para construir en 1997 una red de túneles debajo de la casa del embajador de Japón en Lima y rescatar a 72 rehenes en manos del grupo rebelde Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

¿Qué significa Chavín de Huántar?

En quechua, Chavín de Huántar significa piedra de poder y tienen un carácter eminentemente sagrado. Conforme a una interpretación, el monolito chavín reúne los tres elementos de la trilogía cosmogónica de Chavín: águila, serpiente y felino (aire, agua y tierra) es decir, deidades represivas que sirven como centinelas y ahuyentan el mal.